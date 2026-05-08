「汚職があれば必ず粛清する」とした論評を掲載した8日付の中国軍機関紙、解放軍報（共同）【北京共同】8日付の中国軍機関紙、解放軍報は、国防相経験者2人に執行猶予付きの死刑判決が言い渡されたことを受け「汚職があれば必ず粛清する」とした論評を掲載した。習近平指導部が汚職を取り締まる「反腐敗闘争」を断固として推進しなければならないとした。中国軍の軍事法院（裁判所）は7日、収賄と贈賄の罪で李尚福前国防相に、