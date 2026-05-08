中部電力の社員が裁判官に無断で法廷でのやりとりを録音していました。 【写真を見る】中部電力社員が法廷で無断録音…「報告書作成のため」20年以上前から行っていたか 中部電力によりますと、中部電力が関係する一部の民事訴訟を傍聴した法務部門の社員が裁判官の許可を得ず、ボイスレコーダーやスマートフォンを使用し、法廷でのやりとりを録音していました。 2026年3月に指摘を受け、関係者への聞き取り