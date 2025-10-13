安藤優子、豪華な“おもてなし”料理を公開 反響続々「おいしそう！」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（66）が13日、自身のインスタグラムを更新。豪華な“おもてなし”料理を公開した。
【写真】おいしそう！安藤優子が豪華な“おもてなし”料理
安藤は「お早うございます。昨晩はこれまた久しぶりに来客でした。少しだけ前菜を用意して、手巻き寿司とオット作のおでんでオモテナシ！写真にはありませんが､豚こまの甘辛炒めも具材として登場。こちらはレタスを巻いていただきました。前菜には､鯛の昆布締めも。オモテナシが久しぶり過ぎて､なかなか手順がうまく回らない（笑）」と写真を添えて投稿。
続けて「リンもハロウィンコスチュームでお客さまをお出迎え（笑）。タンも懸命なもてなしぶり!?でした。さっ本日は連休最終日ですが、上智のセンセイの日でもあります。これから本日の講義の準備にかかります。相次ぐ台風の接近で八丈島が大変なことになっていますね。みなさま、本日も心は爽やかな秋？晴れな一日をお過ごしください」と呼びかけた。
ファンからは「おいしそう！」「お客様がうらやましい」「客人もお喜びでしょう」などといった感想が相次いで寄せられている。
