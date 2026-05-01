ゴールデンウィークは近場で日帰りで、心ゆくまで「肉」を堪能できる肉グルメのイベントはいかがでしょうか。【写真で見る】「ナイスファイヤー！」南波キャスター絶賛、肉の旨みを炎で閉じ込めたステーキご飯に合う、南波的“ナンバーワン肉グルメ”を探してきました！「肉につかりにきました」お台場に全国から有名店が集結4月29日にお台場で始まった「肉フェス2026」には、日本全国から1年かけて選び抜かれた有名店20店舗が集結