「ボランティア学生にインタビュー」と題された動画で、大学1年生の学生さんが登場。グローバルビジネス学部に通う19歳の学生として、普段の生活から将来の夢まで、率直な思いを語った。



冒頭で「貯金額を教えてください」と問われた学生さんは、アルバイトもしておらず「勉強だよ。友達と遊んでますね」と笑顔。月々の小遣いについても「外食行けるかなぐらい。1500円から2000円ぐらい。週に」と、慎ましい日常を明かした。また、学びについては最近体験したフィリピンでのスラム街の話を披露し、「歩いてる人の後ろ、替えがついていくとか、ペットボトルのラベルを剥がす仕事にしてる子どもとか、それが考えさせられました」と語り、世界の現実に触れた経験が印象深かったと振り返った。



気になる将来の夢については、「お金持ちになることです」ときっぱり。そのビジョンについて「一つ夢があって、表参道をピンヒールでショッパー持って歩きたいです」と、同世代らしい憧れを打ち明けた。この夢についてツッコミが入ると、「ちょ、やめてください、やめてください」と照れる一幕も。



貯金については「口座を自分で持ってなくて、親管理で今までやってきてて」としつつも、等身大の自分を素直な言葉で語った学生さん。最後は「すごい楽さ」と現在の生活を表現し、ユニークかつ飾らないトークを見せて動画を締めくくった。