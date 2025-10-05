¥¹¥º¥¤Î¡Ö¡È2³¬·ú¤Æ¡É·Ú¥Ð¥ó!?¡×¼Â¼Ö¸ø³«¡ª »Â¿·¡È²£³«¤¡É¥ë¡¼¥Õ¤Ç¡ÖÂç¿Í4¿Í¡È¿²¤é¤ì¤ë¡É¡×¡È¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡É¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡Ö¥ª¥Õ¥¿¥¤¥àBASE¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤Ë¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤òÄÉ²Ã
¡¡Åçº¬¸©±×ÅÄ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯9·î20Æü¤Ë¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ¾¸Å²°¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥Õ¥§¥¢2025 AUTUMN¡×¤Ë½ÐÅ¸¡£
¡¡¥¹¥º¥¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿·Ú¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡Ö¥ª¥Õ¥¿¥¤¥àBASE¡×¤ò¼Â¼ÖÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿µ¡Ç½À¤Î¹â¤¤·Ú¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥¿¥¤¥àBASE¤¬Íè¾ì¼Ô¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¨¥Ö¥ê¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥º¥·Ú¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1895mm¡£¾¦ÍÑ¤«¤é³¹¾è¤ê¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥¨¥Ö¥ê¥¤¤Ë¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥¿¥¤¥àBASE¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤ò¹¤²¤¿¾õÂÖ¤ÇÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â2000mm¡£
¡¡Â¾¼Ò¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤È°ã¤¦¤Î¤¬¡¢¼ÖÉýÊý¸þ¤Ø²£³«¤Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¾åÉô¤Ø»°³Ñ·Á¾õ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¤ËÈæ¤Ù¶õ´Ö¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Âç¿Í2Ì¾¤Ç¤âÍ¾Íµ¤Î½¢¿²¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤ËÆëÀ÷¤à¥°¥ì¡¼¤ÎÅÉÁõ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤â¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈ¾Ê¬¤ÎÉý¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë´¹Áõ¤·¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¬¡¼¥É¤âÄÉ²ÃÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é³°Áõ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¥×¥é¥¹¥é¥¤¥óÀ½¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Â²ó¤ê¤Ë¤ÏTEINÀ½¤Î¥¨¥¢¥µ¥¹¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¡£¥¿¥¤¥ä¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¥¿¥¤¥ä¤Î´Ö¤¬¸«¤¨¤ë¤Û¤É¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÍÉ¤ì¤ÏÂç¤¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÅÁõÀßÈ÷¤òÍÑ°Õ¡£¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òËÉÙ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁëÏÈ¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¯¡¼¥é¡¼¤â¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥Õ¥¿¥¤¥àBASE¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×483Ëü3400±ß¤«¤é¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×551Ëü9800±ß¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥¿¥¤¥àBASE¤Ï¿·¼Ö»ý¤Á¹þ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë30Âå¤«¤é40Âå¤Î¼ã¤¤²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£