ソフトトップモデルがついに2L搭載

マツダは10月4日、モータースポーツ活動におけるサブブランド、『マツダ・スピリットレーシング』初の市販車である、『マツダ・スピリットレーシング・ロードスター』と『マツダ・スピリットレーシング・ロードスター12R』の予約受注を10月24日から開始すると発表した。

前者が2200台、後者が200台の限定となる。発売は2026年1月上旬の予定だ。



マツダ・スピリットレーシング初の市販車、ロードスター12R（手前）とロードスター（奥）。 高桑秀典

ND型と呼ばれる現行『マツダ・ロードスター』がデビューしたとき、エンジンの排気量が1.5Lであることに驚いたファンが少なくなかった。

実際に乗ってみるとエンジンが気持ちよく回り、排気量が小さくて絶対的なパワーがなくても楽しいスポーツカーをマツダが提案したかったことはすぐさま理解できたが、先代にあたるNC型が2Lだったこともあり、少し意外だったのだ。

軽快なND型ならではの人馬一体の走りは、公道での街乗りはもちろん、サーキット走行においても数多くのクルマ好きを魅了しているが、そのような高評価がある一方で、ファストバックスタイルのロードスターRFのみならず、ソフトトップモデルにも2Lエンジンを搭載してほしいという声もマツダに届き続けていた。

しかし、そう簡単に積めるものではなかった。技術的には容易だが、マツダはND型の導入時にソフトトップモデルには2Lエンジンを載せないと宣言していたからだ。

その後、主査が変わったからといって、はい、2Lとはいかず、マツダは排気量アップの好機を狙っていた。そして、スーパー耐久シリーズに参戦することで培った技術を投入したクルマを造ることになり、晴れて2Lエンジンを積んだロードスターのソフトトップモデルが誕生したのであった。

初の市販車として1月上旬から発売開始

マツダ・スピリットレーシング初の市販車となる今回の2台は、マツダの社内でスーパー耐久シリーズに関わった経験豊富なエンジニアたちが集められ、開発を担当。レース活動で培った技術が惜しみなく投入された。

また、パワートレインや車体の進化を市販車へと反映し、速さだけではなくいいクルマに乗っていることを感じてもらうために、内外装の質感にも妥協することなくこだわっている。



こちらはマツダ・スピリットレーシング・ロードスター。2200台先着販売。 高桑秀典

あくまでも市販車なので、サスペンションをガチガチにすることなく、街中でもクローズドコースのスポーツ走行でも楽しく走れることを目指して開発。最高出力200ps（開発目標値）エンジンを積んでいる『12R』は、フルバケットシートをはじめとするサーキット走行を存分に楽しむための技術や装備を搭載した、いわばメーカーコンプリートモデルである。

最高出力の向上は、吸気ポートの形状変更、『匠エンジニア』が手作業を行う吸気ポート内側研磨による空気抵抗吸入空気量の増加および出力&レスポンス向上、フレッシュエアダクトの大型化、カム形状の変更、エキゾーストマニホールドの4-1排気化およびガラス繊維バンテージとステンレスメッシュの採用によるものだ。

一方の『マツダ・スピリットレーシング・ロードスター』は、ロードスターRFと同じスペックとなる最高出力184psの2Lエンジンを積んでおり、車両重量が『12R』よりも20kg重い1070kgとなる。

12Rは商談予約抽選の応募受付をアプリで実施

両モデルとも、エンジンと同じように専用チューニングを施したビルシュタイン製ダンパーを採用し、ストラットタワーバーを標準装備。『12R』は熟練工による高精度なサスペンションアームの締め付けとホイールアライメント調整も実施している。

内装では、アルカンターラ素材をステアリング、シフトノブ、パーキングシフトレバーという3つの操作系に採用し、ドライバーの正確な操作をサポート。



価格はロードスター（右）が526万5700円、ロードスター12R（左）が761万2000円。 高桑秀典

外装では、ニュルブルクリンク・サーキットで走行安定性を追求し、独特の形状としたリアスポイラーを含めたエアロパーツがクルマ好きの感性を刺激してくれる。

また、サーキットでのスポーツ走行に適した仕様を求めるユーザーへ、非純正という形でアフターパーツを提案していること、オーナー向け保有体験イベントを実施する点もトピックだ。

価格は、先着順販売の『マツダ・スピリットレーシング・ロードスター』が526万5700円。『12R』は商談予約抽選の応募受付を、公式アプリ『倶楽部マツダ・スピリットレーシング』内で10月5日の14時から10月20日の23時59分まで実施。抽選結果を10月23日に通知する予定だ。こちらの価格は761万2000円となる。

マツダ・スピリットレーシング・ロードスターおよび同12Rのデータマツダ・スピリットレーシング・ロードスター

エンジン：スカイアクティブG2.0

駆動方式：2WD（FR）

トランスミッション：6MT

最高出力：135kW（184ps）/7000rpm

最大トルク：205Nm（20.9kg-m）/4000rpm

車両重量：1070kg

生産台数：2200台

価格：526万5700円

販売方法：先着順

特別装備：フロントアンダースカート、リアスポイラー、サイドアンダースカート、リアアンダースカート（ブリリアントブラック）、フロアマット、セレクティブキーシェル（専用ボックス付）、ホイールナットセット（ブラック）

マツダ・スピリットレーシング・ロードスター12R

エンジン：スカイアクティブG2.0

駆動方式：2WD（FR）

トランスミッション：6MT

最高出力：147kW（200ps）/7200rpm

最大トルク：215Nm（21.9kg-m）/4700rpm

車両重量：1050kg

価格：761万2000円

生産台数：200台

販売方法：公式アプリにて10月5〜20日23時59分まで商談予約抽選応募受付

特別装備：フロントアンダースカート、リアスポイラー、サイドアンダースカート、リアアンダースカート（RS グレー）、フロアマット、セレクティブキーシェル（専用ボックス付）、ホイールナットセット（ブラック）、デカール（ボンネット、トランクフード、フロント、サイド、ミラー)、ストラットタワーバー