AUTOCAR JAPAN
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マセラティ・グランカブリオ・トロフェオ（2） アクセルを踏み込めばイタリアン・マフィア級のワイルドさ トンネルが待ち遠しい
イタリアン・コンバーチブルへ相応しい音響体験2026年仕様として、アップデートを受けたマセラティ・グランカブリオ。エンジンは3.0L V6ツインターボ…
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ロマンチックな4シーター・コンバーチブル マセラティ・グランカブリオ・トロフェオ（1） ディテールはMCエクストレーマの影響
小改良でフォルゴーレは航続距離を817kmへ伸長2026年仕様のモデル発表会で、マセラティは芸術性の高い動画を上映した。「ボリュームの大きさが存在感…
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日産、次期グローバルデザイン責任者にマシュー・ウィーバー氏を指名 『キャシュカイ』や『ジューク』など担当
英国人デザイナーへ交代日産のグローバルデザイン責任者に、英国人のマシュー・ウィーバー氏が10月1日付で就任する。同氏は『キャシュカイ』や『ジュ…
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アルファ・ロメオ・ジュニアにエレガント＆スポーティな限定車『イブリダ・スポルト・スペチアーレ』登場【140台限定】
ジュニアにスポーティな限定車登場ステランティス・ジャパンは8月6日、アルファ・ロメオのコンパクトSUV『アルファ・ロメオ・ジュニア』に特別仕様車…
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【連載：清水草一の自動車ラスト・ロマン】#38 フロアMTの魔力！B210サニークーペ
思えば遠くへ来たもんだ！マイクロ・デポのタコちゃん（岡本和久代表）が、猛暑による過労（推測）で入院し、大貴族号（先代マセラティ・クアトロポル…
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【刺客BYDラッコの動きや如何に？】2026年7月期 軽自動車新車販売の車名別ランキング
2026年7月期の軽自動車新車販売の車名別ランキング全国軽自動車協会連合会は、2026年7月期における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。【…
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【第1~8位をトヨタが独占】日産に動きも 2026年7月期 登録車新車販売の車名別ランキング
2026年7月期の登録車新車販売の車名別ランキング日本自動車販売協会連合会は、2026年7月期における登録車新車販売の車名別ランキングを発表した。【画…
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テスラ、低価格車販売で減益 『モデル3』と『モデルY』がグローバルで大黒柱に ロボタクシー移行は停滞中
販売台数10％増加、しかし利益率は低下テスラはかねてから「自動車製造大手からAI主導のテクノロジー大手への転換」を掲げてきたが、主力車種の収益性…
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マセラティ・グレカーレに日本限定『アウトドア・パッケージ』登場 純正アクセサリー10種を特別価格でラインナップ
実用性を高めるアクセサリーパッケージマセラティ・ジャパンは8月6日、ミドルサイズSUV『グレカーレ』を対象とした特別アクセサリーパッケージ『グレ…
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コンバーチブルでも「見事な本物」 ポルシェ911 GT3 S/C（2） ダイナミックな能力そのまま 運転の喜びに一切の影なし
2027年11月まで台数制限なしで提供予定ポルシェ911 GT3 S/Cのサスペンションは、GT3 ツーリングのまま。特性を合わせたのではなく、まったく同じアイ…
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「公道だけで乗る最高の911とは」 ポルシェ911 GT3 S/C（1） 75kg減量でクーペへ並ぶ車重 目隠しなら違いはわからず
「公道だけで乗るなら、最高の911とは何でしょう？」究極と呼ぶべきか、特異と呼ぶべきか。世界屈指のドライバーズカー、ポルシェ911 GT3のカブリオレ…
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アルピーヌは「ポルシェよりもニッチな存在」目指す 6車種ラインナップで欧州と米国に注力 年間1万5000台規模か
希少性と収益性を重視アルピーヌは計6車種のラインナップを構想しているが、近日発売予定のEV『A110』以降、少なくとも2030年までは新型車を投入しな…
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トヨタGR86一部改良 2017年の希少限定カラー『ソリッドグレー』復活 FRらしい走りの質感向上
ソリッドグレー復活と内装の質感向上トヨタのガズー・レーシングは、FRスポーツクーペ『トヨタGR86』を一部改良、8月26日より受注を開始する。【画像…
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【Juju（野田樹潤）ブログ】第132話：大忙しでアンラッキー、富士3連戦
新体制で挑んだ富士のレースこんにちは。Juju（野田樹潤）です。【画像】Juju（野田樹潤）ってどんな人？最近の写真をみる【スーパーフォーミュラ富…
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ランクルやディフェンダーに対抗 BYDがタフな外観の大型SUV『Ti7』英国発売 新開発のプラグインハイブリッド採用
1.5LのプラグインハイブリッドBYDは、新型SUV『Ti7』を英国で発売した。オフロードを意識したBYD最大のモデルで、価格は4万7995ポンド（約1010万円）…
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新型コンパクトSUV『日産キックス』初期受注好調、早くも1万1000台突破 売れ筋グレード、納車時期などを詳しくチェック
8月3日時点で1万1388台を受注6月17日に発表された日産自動車（以下、日産）のコンパクトSUV『キックス』。初期受注は好調で、7月27日に1万台を、8月3…
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ジープ85周年記念車第1弾『ジープ・ラングラー85thアニバーサリーエディション』が10月発売【100台限定】平野歩夢氏の特別動画公開も
ジープ85周年記念のラングラーステランティス・ジャパンは、ジープのブランド創設85周年を記念した限定車『ジープ・ラングラー85thアニバーサリーエデ…
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マツダCX-5 2.5 e-スカイアクティブG（2） より優しい乗り心地を目指して 平均以上に心地よく運転できるクロスオーバー
不満ないダッシュ力で速度管理しやすい3代目へ進化した、マツダCX-5。排気量は2.5Lと大きめだが、カタログ値の0-100km/h加速は10.5秒と振るわない。と…
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一層の上質さを求めた3代目 マツダCX-5 2.5 e-スカイアクティブG（1） 大きな使命を背負った主力車種 パワートレインは絞り込み
マツダの生産数の3割前後を占める主力車種どのクラスにも、AUTOCARの典型的な読者へ響くような、魅力的なモデルが存在する。ファミリー・クロスオーバ…
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ベースは『スズキ・ジムニー（SJ410）』？ 父親と自作したオフロード車、シュノーケルや消火器も搭載 いつかは『特攻野郎Aチーム』のオマージュに
亡き父との思い出の1台英国在住のアンディ・レイチャーさんが所有するこの四輪駆動車は、鋼管をつなぎ合わせて作られたお手製の1台だ。しかし、最初は…