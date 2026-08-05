AUTOCAR JAPAN

アルピーヌは「ポルシェよりもニッチな存在」目指す 6車種ラインナップで欧州と米国に注力 年間1万5000台規模か

希少性と収益性を重視アルピーヌは計6車種のラインナップを構想しているが、近日発売予定のEV『A110』以降、少なくとも2030年までは新型車を投入しな…