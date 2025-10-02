¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÂ¦¶á¡¢4ÆüÂòÂªÅç¤Ø¡¡Àï¾¡80Ç¯¡¢¼Â¸ú»ÙÇÛ¤ò¸Ø¼¨
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥Ñ¥È¥ë¥·¥§¥ÕÂçÅýÎÎÊäº´´±¤¬4Æü¤ËËÌÊýÎÎÅÚ¤ÎÂòÂªÅç¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬2Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤¬¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ñ¥È¥ë¥·¥§¥Õ»á¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤Ç¶¯¹ÅÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ºË¬Ìä¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢À¯¸¢Ãæ¿õ¤ÎÍ×¿Í¤ÎËÌÊýÎÎÅÚÆþ¤ê¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÂè2¼¡ÂçÀï½ªÀï80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¶ËÅì¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö·³¹ñ¼çµÁÆüËÜ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÀï¾¡µÇ°¹Ô»ö¤¬Â¿¿ô³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÊýÎÎÅÚÀêµò¤ò¡Ö²òÊü¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¥í¥·¥¢¤Ï¡¢¥Ñ¥È¥ë¥·¥§¥Õ»á¤ÎË¬Ìä¤Ç²þ¤á¤Æ¼Â¸ú»ÙÇÛ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ëÁÀ¤¤¤À¡£