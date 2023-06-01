トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、ロシアのプーチン大統領【モスクワ、ワシントン共同】ロシアのプーチン大統領とトランプ米大統領が29日、電話会談した。ロシア側によると、プーチン氏は5月9日の対ドイツ戦勝記念日に合わせウクライナと停戦する用意があると表明した。トランプ氏もホワイトハウスで記者団に、プーチン氏に「一時的な停戦」を提案し、前向きな反応を得たと主張した。公表されている米ロ首脳の電話会談は3