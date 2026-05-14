ロシアのプーチン大統領と秋田犬「ゆめ」（ロシア大統領府提供・共同）【モスクワ共同】東日本大震災後にロシアから受けた支援への返礼として、秋田県が2012年にプーチン大統領に贈呈した雌の秋田犬「ゆめ」が昨年死んでいたことが14日、分かった。ロシア大統領府が共同通信の質問に答えた。ゆめは生きていれば4月24日が14歳の誕生日だった。大統領府は「悲しいお知らせだが、ゆめは25年に高齢のために死んだ」と回答した。死