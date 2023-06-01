ロシアのコロコリツェフ内相（タス＝共同）【モスクワ共同】北朝鮮を訪問中のロシアのコロコリツェフ内相は22日、平壌で趙甬元・最高人民会議常任委員長と会談し、ロ朝が2024年に締結した包括的戦略パートナーシップ条約が両国を「質的に新たな同盟レベルに引き上げた」と強調した。北朝鮮の社会安全省との間で26〜27年の代表団相互派遣に関する文書にも署名したとも明らかにした。タス通信が報じた。インタファクス通信による