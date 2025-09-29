9月28日のヤクルト戦での先発登板が有力視されていた巨人・田中将大だが、同日は登板せず、次はシーズン最終戦となる10月1日の中日戦が候補と見られている。ただ、年俸5億円ながら代打起用されている同級生・坂本勇人ともに、V逸した巨人にとってはその処遇が大きな悩みのタネとなりそうだ。

ふたりはともに現役続行の見通しだが、来年に向けてすでに暗雲が立ち込めているという。巨人担当記者が言う。

「マー君は8月21日のヤクルト戦で今季2勝目の199勝を挙げ、史上4人目となる日米通算200勝へ王手をかけたが、そこからは黒星続き。結局、このあとのラストチャンスに懸けるかたちとなるものの、200勝が達成できなかった場合の現役続行は既定路線とされます。

シーズン2位を確保してCSのファーストステージを本拠地開催したい重要な時期だったのに、マー君にチャンスを与え続ける阿部（慎之助）監督の姿勢がチームの士気も下げているとの批判がOBや球団関係者からも出ていた」

ある巨人OBは「マー君の200勝達成よりも、若手起用を重視すべきではなったか」と疑問を呈す。

「立ち上がりに失点するパターンが多いのと、4回以降に四球が増えるケースが目立った。つまりは体力不足が考えられるわけだが、それでも先発起用を続けたことは疑問だ。そもそも、なぜ200勝にこだわるのかわからない。名球会は藤川球児や上原浩治が入会条件を満たしていないのに特例として入会させており、勝ち星だけにこだわる必要はなくなったはず。どうせ負け覚悟でやるなら、若手を起用して経験を積ませるべきではなかったか」

田中と同級生コンビの坂本も現役続行の方向だとみられる。坂本は開幕スタメン入りを果たしたものの、4月15日に登録抹消。その後、一軍復帰と登録抹消を繰り返してきた。8月12日を最後にスタメンはなく、代打要員としてベンチに入っていた。前出・巨人担当記者が言う。

「中日戦（9月6日）で9回に代打で登場して同点打を放ち、広島戦（同10日）では8回に代打で決勝犠牲フライを打ってお立ち台に上がった。そして、阪神との最終戦（同13日）では代打として9回裏に出場して自身12本目のサヨナラ安打を放っている。3試合連続で代打としての役割を果たしたことで"切り札"と期待されるようになった。代打では打率3割台の数字を残している。

ただ、年俸が5億円ですからね。阪神戦でサヨナラ安打を放った時も、最近では恒例のペットボトルでの水かけを誰もしなかった。それだけ大物ということですが、チーム内では浮いている存在にも見えます」

単年契約で年俸5億円の坂本、同1億6000万円の田中ともに減俸は避けられない。在京球団の編成担当者は"厳寒のオフ"の見通しについてこう話す。

「坂本は昨オフの契約更改で13年ぶりに減俸となった。それでも1億円ダウンしただけの5億円。巨人の最高年俸はマルティネスの12億円で、これは別格として、生え抜きでは岡本和真の5億4000万円がチーム最高です。その岡本は今オフにメジャー移籍する可能性がある。

そうなった時に他はFA組の丸佳浩が3億2000万円、甲斐拓也が2億1000万円で、生え抜きの戸郷翔征が3億円、吉川尚輝が2億円、大城卓三が1億6000万円ですからね。戸郷も成績に見合う年俸ではないが、さすがに代打要員の坂本が生え抜きの最高年俸ではマズいでしょう。チームの士気にも関わる。マー君も11勝4敗の山崎伊織の9000万円が契約更改でどうなるか次第ですが、FA補強した選手ではないので大幅減俸で出来高払いをつけることになるのではないか」

来季は阿部監督にとって3年契約の最終年となる。1年目にリーグ優勝しているとはいえ、今季はライバル阪神に独走を許した。巨人で4番を打った経験のあるOBの広澤克実氏は手厳しい。

「最近のマスコミは批判せずに活躍した時だけ褒める傾向がある。そのため活躍のほうが目立っているが、坂本と田中の2人がチームの足かせになっているのは間違いない。坂本が現役を続けるにしても代打起用で年俸は大幅にダウンする。これだけの実績がある坂本がそういった環境で気力を保てるかですね。

坂本と田中の2人が現役を続行し、来年も阪神独走となれば、起用した阿部監督の責任問題にもなる。そもそも2年連続で勝率5割付近をウロウロでは、進退問題も問われることになるでしょうけどね」

