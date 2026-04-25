巨人の田中将大投手（37）が25日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。妻から聞いたという子供たちの可愛いお願いを明かして笑顔を見せた。この日のテーマは「回転寿司のこだわり」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃されると、「プロ入ってから妻と北海道で回転寿司行ったのはありますね。結婚してからかな？（2014年にメジャー移籍で）