今年のマー君は何かが違う──。【もっと読む】巨人エース戸郷、 評論家が語る「異例の魔改造」2つのメリット巨人の田中将大（37）がスライド登板で16日の阪神戦に先発する。先発予定だった昨15日の阪神戦は雨天中止となったが、1日スライドすることが決まった。首脳陣に調子の良さを買われた。ここまで2試合登板で1勝0敗、防御率1.42。本塁打はまだ打たれていない。昨季リーグ優勝の強敵・阪神相手。さらに、昨季4勝8敗の“