BtoBÀ½ÉÊ¤Ë¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¡¡¥¥ä¥Î¥ó¤¬ÄÉµá¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤Ï
BtoBÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡ÖÀÇ½¤ä²Á³Ê¤³¤½½Å»ë¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆó¤Î¼¡¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¡¢»º¶È°õºþµ¡¤ä°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¤ÎBtoBÊ¬Ìî¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¥¥ä¥Î¥ó¤Ï¡¢¤à¤·¤í¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÜµÒ¤Î»ö¶È¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤¿¥ê¥µ¡¼¥Á¤ä¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¡¦Ç§ÃÎ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯¥æ¡¼¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼Àß·×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ÎÄ´À°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤òº¸±¦¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤É¤¦¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¥ä¥Î¥óÁí¹ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼½êÄ¹¤ÎÀÐÀî·ÄÊ¸»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
BtoB»ö¶È³ÈÂç¤¬¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¤Î¿Ê²½
À½ÉÊ¤«¤é¶õ´Ö¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÌò³ä
¾¡¾Â¡¡Àè¤Û¤É¡¢°ìÈÌ¤Ë¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»º¶È°õºþµ¡¤ä°åÎÅµ¡´ï¤È¤¤¤Ã¤¿BtoBÀ½ÉÊ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀºåÌ¤µ¤Ë¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ä¥Î¥ó¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐÀî¡¡¥¥ä¥Î¥ó¤Ï¥«¥á¥é¤ä¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼À½ÉÊ¤è¤ê¤â¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¡¢»º¶È°õºþµ¡¤ä°åÎÅµ¡´ï¤È¤¤¤Ã¤¿BtoBÊ¬Ìî¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¤Î»Å»ö¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÁí¹ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¡¢UX¡Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥æ¡¼¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢CG¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·×È¬¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âBtoB»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÅÍ×ÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¤È¥æ¡¼¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£BtoB¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀßÈ÷¤ä»ÜÀß¡¢¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÎÆ°¤¤Þ¤Ç¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¾å¤Ç¡¢¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥æ¡¼¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¿Í´Ö¹©³Ø¤äÇ§ÃÎ²Ê³Ø¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¥Á¡¼¥à¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢¸Ä¡¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢²ò·è¤ËÆ³¤¯Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¡¾Â¡¡¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢Áí¹ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Îµ¡Ç½¤â³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÀî¡¡¤³¤Î10Ç¯¤Û¤É¤ÇÁí¹ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Îµ¡Ç½¤òÃå¼Â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏCG¤È¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£»º¶È°õºþµ¡´ï¤ä°åÎÅµ¡´ï¤ÏÂç·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã±ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶õ´Ö¤Ë¤É¤¦ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤¹¤ëCG¤È¡¢¤½¤Î»ÈÍÑ´Ä¶¤òÅÁ¤¨¤ë¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤äÅ¸¼¨²ñ¤Ë²Ã¤¨Æ°²è¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ëBtoB¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¾¡¾Â¡¡¥¥ä¥Î¥ó¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¡¼¥à¤â³Æ¹ñ¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÀÐÀî¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óµòÅÀ¤ÏÅìµþ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¹á¹Á¤Î3¥«½ê¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¡¼¥à¤ÏËÜ¼Ò¤ËÂ°¤·¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀïÎ¬¤òÎ©°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ø¤Ó¡¢»ä¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤âÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Á´ÂÎ¤ÇÅý°ì¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢Â¤·Á¤ä¿§¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¸À¸ì¡×¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë²¤½£¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ì¥Ù¥ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»ä¤¿¤Á¤¬µÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë