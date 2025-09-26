過去13年間で12度目の地区優勝

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に勝利し、4年連続の地区優勝を決めた。この日54号を放った大谷翔平投手も歓喜の輪に加わり、試合後はシャンパンファイトを楽しんだ。美酒にナインと酔いしれる中、ファンは昨年との“違い”に驚いている。

ロッカールームには大量のシャンパンが用意され、デーブ・ロバーツ監督のスピーチを終えると、シャンパンファイトがスタートした。大谷は隣にいた山本由伸投手にシャンパンを浴びせかけ、その後は選手に続々と“攻撃”。また、ナインからMVPコールが巻き起こる場面もあった。

歓喜の瞬間でファンが気づいたのは、大谷のゴーグルだった。開始前の段階から大きなゴーグルを装着していたが、途中からはゴーグルを外す場面が中継映像に捉えられていた。大谷といえば、ドジャースに移籍した昨年に初めて地区優勝とポストシーズンを経験。初のシャンパンファイトの際はゴーグルをつけず、「（目に入って）ちょっと痛かったですけど」と笑顔を見せていた。

苦難の末にたどり着いた一端の歓喜の時。「大谷さんゴーグル装着早い」「大谷くん早々もうゴーグルしっかり付けてて可愛いw」「大谷さん誰よりも早くゴーグル装着」「大谷さんゴーグル早すぎ」「今年は既にちゃんとゴーグル装着済」「ゴーグルもう装備してる大谷くん」「大谷さん珍しくゴーグルしてる（笑）」「大谷さんしかゴーグル装着早くて笑う」「さすがに早いわ笑」とファンも笑顔になった。（Full-Count編集部）