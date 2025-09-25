ドジャース24日（日本時間25日）、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしていた佐々木朗希投手（23）の復帰を発表。代わって、カービー・イエーツ投手（38）が右ハムストリングの張りでIL入りした。

佐々木は5月13日に「右肩のインピンジメント症候群」で負傷者リスト（IL）入り。その後、傘下マイナーで先発としてメジャー復帰を目指し、リハビリ登板を続けていたが、チームは救援陣が不安定なことや先発陣は頭数が揃っていることから、ポストシーズンに向けて救援で再調整することになった。

21日に傘下3Aで2度目の救援登板に臨み、1回を3者凡退に封じた。マイナーでは7試合（先発は5試合）に登板し、0勝2敗、防御率6・10。前日23日（同24日）からチームに再合流していた。

この日の試合前にロバーツ監督が「短いイニングでの起用になると思う。1、2イニングずつだが、その範囲でしっかり投げられる選手だと思う。状況に応じて、どのようにフィットさせるかは見ながら決める」と起用法はまずは短いイニングからで状況に応じてロングリリーフもあると説明した。