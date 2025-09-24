7月5日から9月7日にかけて、全国7都市で全16公演が行われた『乃木坂46 真夏の全国ツアー2025』が聖地・明治神宮野球場で幕を閉じた。3期生以降が主力となり、4期生や5期生がステージの中心に立つ。そしてその後方には6期生が立ち、世代のバトンが確かに受け継がれていることを物語っていた。世代交代を果たしたグループが新しいフェーズに入ったことを、あの光景ほど強く示した瞬間はなかった。彼女たちの姿を目にした時、乃木坂46は確かに新時代へと移ったのだと実感した。

（関連：【映像あり】「Monopoly」、「チートデイ」、「Same numbers」 乃木坂46 各メンバーがセンターを務めるMV）

そんな中で浮かび上がるのが、“エース”という言葉の意味である。白石麻衣や西野七瀬らがいた時代、エースとはグループの代名詞であり、絶対的な象徴だった。だが今は、その定義が大きく変わりつつある。ひとりに重責を背負わせるのではなく、複数のメンバーがそれぞれの強みを発揮し合う体制へと移り変わっている。それは弱さではなく、むしろ乃木坂46が時代に合わせて選んだ戦略的な形だと思う。

では、現在の乃木坂46を象徴する存在＝“エース”を挙げるとするならば、それは一体誰なのだろうか。

■賀喜遥香

『真夏の全国ツアー2025』で座長として役目を果たした賀喜遥香。彼女は、28thシングル『君に叱られた』で初めて表題曲センターを務めて以来、30thシングル表題曲「好きというのはロックだぜ！」、34thシングル表題曲「Monopoly」、最新作となる39thシングル表題曲「Same numbers」と、繰り返しセンターという役割を任されてきた。選抜常連としてグループを引っ張る姿は信頼の厚さを示している。

ライブでは安定した歌唱と表現力で、曲の世界観をしっかりと観客に届け、神宮のステージで披露した自身のセンター曲「Same numbers」も楽曲のメッセージを正確に伝える力量が見えた。加えて、彼女の強みはパフォーマンスだけにとどまらない。ラジオやバラエティで時折見せる言葉に詰まって落ち込んだり、涙を流したりする等身大の姿は、親しみやすさを増幅させている。完璧ではない姿を隠さず、彼女は信頼できる表現者として支持を集めているのだろう。

また、1stソロ写真集『まっさら』（新潮社）のヒットやCM出演など外部での活動も広がり、グループの看板としての存在感は年々強まっている。筆者は、賀喜の本質的な魅力は“人を安心させる力”だと感じている。特別な肩書きがなくとも、自然とその場の軸になることができる――。今の乃木坂46にとって、彼女は大黒柱として欠かせない存在だ。

■遠藤さくら

遠藤さくらもまた、24thシングル『夜明けまで強がらなくてもいい』で表題曲センターを務めて以降、グループを代表する存在へと成長した。特筆すべきは、俳優としての活動だ。連続テレビ小説『らんまん』（NHK総合）への出演をはじめ、主演ドラマ『トラックガール』（フジテレビ系）での演技は高い評価を受け、乃木坂46を知らない層にも名前が届いた。かつての山下美月がそうだったように、俳優業を通じてグループの顔としての役割を担っている。

そんな彼女は、普段の柔らかな雰囲気から一変し、ステージでは楽曲ごとに表情を変える。特に「ごめんねFingers crossed」や「Monopoly」では、クールな一面と柔らかい表情を自在に切り替え、観客を惹きつける。バラエティでは柔和で控えめな性格を覗かせ、後輩にとっては安心して甘えられる存在でもあるだろう。俳優として外で評価を得る姿と、グループの中で表現者として立つ姿。その両輪を持つ遠藤がいることで、乃木坂46は“アイドルグループ以上の存在”として認識されているのではないだろうか。

■井上和

5期生の井上和は、2023年8月リリースの33rdシングル『おひとりさま天国』で初めて表題曲センターを任された。翌年の夏シングルとなった『チートデイ』でも表題曲センターに選ばれ、前年に続いて2年連続で『真夏の全国ツアー』の座長を務めた。重責を背負いながらも最後までやり切り、大粒の涙を流す姿に、歴代の座長を務めてきたかつての先輩メンバーたちが見せてきた“不器用な強さ”を重ねた観客も多かったのではないだろうか。

井上の魅力は、圧倒的なビジュアルやカリスマ性はもちろんだが、弱さまでをも見せる“強さ”にある。成長の物語をファンと共有し、完璧ではない姿にこそ応援の余地が生まれ、そこに強い共感が集まる。ファッション誌の専属モデル、CM出演、さらには写真集発売やドラマ出演など外部での活動も加速し、認知度も急速に高まっている。

昨年の神宮公演では、「チートデイ」の歌詞の中にあるセリフ〈「ごめんなさい」〉を〈「ありがとう」〉に言い換えていたのも印象深い。ツアーを支えるファンへの感謝を、座長として、しかし自然体のままに伝える彼女の姿に、今の乃木坂46を象徴する人間味を見た気がした。王道の系譜を継ぎながらも、自分自身の物語を重ねていく井上は、新世代の象徴にふさわしい存在だろう。

■川粼桜

今後エースとなり得るポテンシャルを秘めているのが、5期生の川粼桜だろう。川粼は、39thシングル表題曲「Same numbers」で初めてフロントを務め、前2列を担う福神メンバー常連のポジションを確立しつつある。雑誌表紙やCM出演も増え、グループの顔として広く知られるようになった。だが、彼女の真価は実績以上に、“等身大の奮闘”にあると筆者は思う。

今年の神宮公演で「裸足でSummer」でセンターに立った川粼は、眩しい夏の光と溶け合うようなキュートなパフォーマンスを見せた。瑞々しさの中に垣間見える真剣な眼差し、そして間奏で届ける「メロメロにしちゃうぞ」という言葉と笑顔は、まさしくアイドルそのものだった。あの瞬間、彼女が自然と放つ“癒やし”だけでなく、“憧れの象徴”としての輝きも確かに観客に届いていたはずだ。『超・乃木坂スター誕生！』（日本テレビ系）で生まれたキャラクターの“さくラッキー”も、その天真爛漫さが話題を呼んだ。川粼は癒やしのエースとして、乃木坂46の物語に欠かせない存在へと育っているはずだ。

■大越ひなの

6期生の大越ひなのは、大きな実績こそまだないが、筆者は彼女の可能性に強い光を感じている。書道や和太鼓といった特技を持ち、お披露目イベント登場時から多面的な個性を示していた大越。ブログで悔しさを吐露（※1）しながらも前向きに努力を続ける姿勢には、未来を切り開く力強さがある。

初めて全国をまわった『真夏の全国ツアー2025』で、彼女は常に笑顔でステージに立ち続けた。特に6期生楽曲「なぜ僕たちは走るのか？」で見せたパフォーマンスは、初々しさと同時に真っ直ぐなエネルギーを感じさせ、各会場に新しい風を吹き込んだ。まだ未完成だからこそ、その成長過程に注目が集まる。原石にしかない輝きが確かにあり、いつ大きく花開くのか、その予感を抱かせる存在だ。現時点でエースと呼ぶのは早いかもしれない。しかし数年後、彼女の名前が乃木坂46を語る上で欠かせない存在になっているはず――。そう思わせるだけのポテンシャルを秘めている。

今の乃木坂46の“エース”は誰なのか。その問いに答えるのは容易ではない。メンバーそれぞれが自分の強みを発揮し、グループを多方向から支えている今、表現力で中心に立つ存在もいれば、外の活動を通じてグループの可能性を広げる存在もいる。飾らない佇まいで共感を呼ぶ姿や、未来を感じさせるフレッシュな姿もまた、エース像のひとつと言えるだろう。

神宮公演を経てグループは次のフェーズに入った。乃木坂46という大きな物語を形作る中でグループの顔とも言えるエースは誰になるのか。その答えは、これからの活動の中で、自然と私たちの前に浮かび上がってくるだろう。

（文＝川崎龍也）