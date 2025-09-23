ディーゼルは驚くほどの洗練度 余裕の動力性能

ガソリンエンジンでもディーゼルエンジンでも、マツダ・アテンザ／6のアイドリングは静か。特にディーゼルは唸らされるほど洗練され、発進加速ももたつくことはない。アクセルペダルに対するリニアな反応も、特筆すべき長所だろう。

【画像】パサートを超えた楽しさ 3代目マツダ・アテンザ／6 SUVのCX-60 最新EVの6eも 全99枚

5500rpm以上まで滑らかに回転し、動力性能には余裕がある。気張るとディーゼルらしいノイズが響くものの、ロング傾向のギア比でも粘り強く走り、許容範囲といえる。



マツダ6（アテンザ／2012〜2024年／英国仕様）

ガソリンエンジンは、ディーゼルほどの驚きはないとしても、回転中だと気付かないほど静かで滑らか。英国仕様の145psはやや非力。スタイリングに見合う動力性能をお考えなら、165psの方を検討したい。ただし、高域では若干ノイズが目立つ。

パサートを超える楽しさ 鋭いコーナリング

トランスミッションは、6速マニュアルと6速オートマティックが選択できた。前者は、望めば素早いシフトチェンジが可能で、後者のマナーも好ましい。ペダル類の重み付けは適正で、扱いやすいと感じる人は多いはず。

安定性は素晴らしく、走りの充足感はライバル以上。グレートブリテン島の郊外を飛ばせば、同時期のフォード・モンデオやフォルクスワーゲン・パサートを超える楽しさを享受できる。



軽いドアが身軽な走りを期待させるが、実際そのとおり。コーナリングは、同クラスとしては異例なほどシャープ。電動アシストのステアリングは丁度良い重み付けで、精度も高く、充分な感触が手のひらへ伝わる。ライバルにはない一体感を生んでいる。

路面を問わず優れた乗り心地 燃費も良好

反面、車重が軽くなると洗練度に影響が出がちだが、指摘するほどではないだろう。路面への追従性はパサートへ及ばないものの、路面を問わず乗り心地は優れている。落ち着きはフォード・モンデオに並ぶが、機敏さはそれ以上だ。

19インチ・ホイールを履く試乗車では、荒れた路面で多少の衝撃を残していた。小径ホイールの方が、快適性は増すだろう。



燃費は、175psのディーゼルターボで速度域の高い郊外を流し、平均20.0km/L。サイズとパフォーマンスを考えれば、驚くほど優秀といえる。市街地を含む平均でも、15.6km/Lとライバルを凌駕する。

クラス最高水準の運転体験 洗練の万能選手

クラス最高水準の運転体験を叶えていた、3代目アテンザ／6。実用性や経済性も褒められ、日本のマツダだから信頼性も悪くないはず。唯一、インテリアの質感は、同価格帯のライバルへ一歩及ばなかったけれど。

距離を走るドライバーには、活発なディーゼルターボをオススメしたい。他方、自然吸気のガソリンは、期待値を越えないかもしれない。購入前の試乗をオススメしたい。



とはいえエンジンを問わず、登場から10年を経ても、洗練されたオールラウンダーだと表現できる。ボディタイプは、サルーンの他にステーションワゴンもある。予算や希望に合わせて、お好みの1台を探してみてはいかがだろう。

◯：動力性能と経済性の両立 鋭いアクセルレスポンス 軽快な走り

△：少し簡素なインテリア 操作しにくいインフォテインメント・システム エンジンは高域で若干ノイジー