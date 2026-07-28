マナー
『マナー』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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女の子がしつこく聞かれるとイラッとする「無神経な質問」9選
スゴレン
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お盆の満員新幹線で立ち客家族が騒動、周囲の乗客はどう動いたか
日刊SPA!
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乗客同士でイライラ…ここ1年に新幹線内で増加した「2大トラブル」
プレジデントオンライン
2026年8月7日
2026年8月6日
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職場の「謎マナー」に疲弊…過剰な挨拶などを抑えたランキング1位は？
1位の「メールの書き方」など形式的な慣習に多くの働き手が疲弊している
まいどなニュース
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ウンザリ 彼女からのLINE5選
オトメスゴレン
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お盆の帰省で姑から食費を求められた 一般的なマナーなのか
姑から食費を求められた場合はまず夫に確認を依頼するのが角が立ちにくいとのこと
ファイナンシャルフィールド
2026年8月5日
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人前で鼻をかむ行為に様々な声「音が嫌だ」「仕方がないのでは」
特に多いのは「音が嫌だ」という声で、衛生面から拒否感を抱くというコメントも
オトナンサー
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スタイリストが指摘する、職場で着てはいけないポロシャツの特徴とは
薄手Tシャツやゴルフ用ポロシャツはビジネスシーンに不向きだという
プレジデントオンライン
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知らずに「前のお客さん」に出された水を飲む…悪質レストランでの体験談
席に置かれていた水は前のお客さんのもので、女性は知らずに飲んでしまったという
キャリコネニュース
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月2日
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新幹線の指定席で苦痛体験 隣の席の男性に靴を脱がれ異臭が…
男性は靴を脱いで臭いを放ち、窓側の女性は席を立てず困惑したとのこと
J-CASTニュース
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近畿産業信用組合がなぜ全東信への巨額融資を止められなかったのか
MKタクシーとの歴史的なつながりが、約219億円融資の背景にあるとみられる
現代ビジネス
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真夏の車中泊で無印・ニトリの暑さ対策グッズを検証した結果
5000円以下のニトリ冷感パッドや無印ファン等を使い2夜にわたり温湿度を計測
ダイヤモンド・オンライン
2026年8月1日
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食事デートで40・50代男性が女性に幻滅される5つの振る舞い
日刊SPA!
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映画「ちいかわ」巡り鑑賞マナー論争が白熱 子連れ客に厳しい意見
SNSでは、周囲の観客の私語や物音で集中できなかったといった体験談が相次いだそう
集英社オンライン