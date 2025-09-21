Photo: ヤマダユウス型

2023年1月20日の記事を編集して再掲載しています。

コストとスペック、両面で満足いくモデルがあるかもです。

僕は2018年生まれのIntelチップ搭載MacBook Proを使っていました。M1チップをスキップし、M2 Pro/Maxチップ搭載のMacBook Proに乗り換えるつもりで2023年の発表を待ち望んでいたのですが、ひとつ誤算が発生しまして…。

M2の14インチ、結構お高くない？ ストレージ容量を1TBにしたら35万円って、それはちょっと…。

買い替えは決定事項だったものの、この価格はぶっちゃけキツい。なのでプランBに移行することにしました。それは、Apple認定整備済製品から型落ちのM1搭載モデルを探すというものです。

Appleお墨付きのアウトレット

Apple認定整備済製品とは、初期不良などで返却されたAppleデバイスをApple自身が整備、クリーニング、動作確認のチェックも済ませた、いわばオフィシャル中古品ともいえる製品。新品とは言えないものの、最大15％オフの割引価格で購入できるのが特徴です。

ただし全ラインナップを網羅してるわけではなく、タイミングによって品揃えが異なります。それゆえ「○インチのこういうスペックのモデルが欲しい」と狙い撃ちしたい場合、つぶさにチェックしておく必要があるわけですね。最新モデルもあまり出回りません。

なので、整備済み品で買う場合は…。

・自分が狙っているスペックのモデルが常にあるとは限らない

・もしあったら、即座にポチってしまったほうが良い

・万が一、製品にキズや初期不良があっても泣かない（1年の製品保証はある）

このあたりを値引きの代償として覚悟しておいた方がいいでしょう。僕はM2発表のタイミングをMac買い替えの刻限と定めていたので、もし狙いのモデルがあれば整備済み品でもノータイムで買うつもりでした。

1世代前モデルだけど、お得にMacの買い替えが実現

そんなわけで狙っていたモデルがあったので即購入。選んだのはM1 Pro（10コアCPU）の14インチMacBook Proです。ストレージは1TBに拡張してあり、価格は25万3800円。M2モデルより10万安くついたと思えばわりと理性的な判断だった…はず…！

整備済み品は新品と違うパッケージになってますね。

整備済み品を示すRefurbishedのロゴがあります。ちなみにApple以外のメーカーが修理した製品であっても「整備品」と呼んでるところもあるため、Apple認証の有無は要確認です。Appleのサイトから購入すれば間違いないでしょう。

パカっと開けまして。

同梱品も問題なし。新品との違い、わからん…。

本体を見回してみても…。

目視で確認できるキズやヨゴレは見当たりませんでした。僕の記憶が薄まればもはや新品と錯覚できるレベルでしょう。

最新モデルもいいけど、整備済み品をお得に買うのもアリ

軽く初期設定などを済ませましたが、ディスプレイもキレイだし動作面も問題なし。最新機種発表直後に旧モデルを買うのは負けた感もあるんですけど、お得にMacを買い換えられたのはラッキーというほかなし！

あれもこれも値上がりし続ける昨今、自分のPCの使い方を踏まえた上で、あえて型落ちを選ぶのは予算圧縮の面でも合理性だと思います。整備済み品が気になったのなら、入荷情報をお知らせするTwitterアカウントのチェックもおすすめでございますよ。

M2 MacBook Airに｢悩まずにさっさと買ったほうがいいものもある｣と教えられた話

Source: Apple, Twitter