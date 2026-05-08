モデルプレス＝2026/05/08】女優の戸田恵梨香が主演を務め、4月27日より世界独占配信中のNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」より、舞台裏映像とスチールが解禁された。【写真】細木数子役・戸田恵梨香、過酷な役作りの全貌◆戸田恵梨香、緻密な役作りの全貌明かす「地獄に堕ちるわよ！」という強烈なフレーズで日本中を席巻した占い師・細木数子 。その光と影、そして誰も知らなかった衝撃の半生を描き、配信開始直後から反響