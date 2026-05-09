この記事をまとめると ■第47回バンコク国際モーターショーが2026年3月25日から4月5日の会期で開催 ■会場内における新車受注トップ10はトヨタとホンダ以外が中国系ブランドだった ■中国系ブランドはローンに通りやすい傾向があったり契約特典が豪華な傾向にあって人気だ タイではモーターショーの会場で数万台もの新車の受注が入る タイの首都バンコク在住の事情通から、2026年3月25日から4月5日の会期で開催された、第47回バ