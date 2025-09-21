シンハ・ダルバール宮殿の門に掲げられた「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」の旗＝９日、ネパール首都カトマンズ/Sunil Pradhan/Anadolu/Getty Images

（ＣＮＮ）先週ネパールの有名なシンハ・ダルバール宮殿が炎に包まれたとき、政府を揺さぶる決意を固めたデモ隊は、宮殿のきらびやかな黄金の門に漫画の旗を掲げた。そこには、麦わら帽をかぶった頭蓋（ずがい）骨が描かれていた。

現在では政府庁舎になっている歴史的建造物と、漫画の旗という組み合わせは奇妙に見えたかもしれない。しかし、ネパールの通りを埋め尽くして首相を退陣に追い込み、社会に２日間の混乱を引き起こしたＺ世代のデモ隊にとって、この行為には深い意味が込められていた。

この旗は、尾田栄一郎氏による１９９７年の人気漫画「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ（ワンピース）」に由来する。作品は魅力あふれる海賊の船長モンキー・Ｄ・ルフィと、はみ出し者の「麦わらの一味」の冒険譚（たん）を描く内容で、彼らはルフィのトレードマークの麦わら帽と笑顔が描かれた海賊旗の下、そろって航海に乗り出す。

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥのファンにとって、この旗は夢を追い、抑圧された人々を解放し、独裁的な世界政府と戦うルフィの姿を象徴するものだ。ルフィは恐れ知らずの固い決意を秘めた人物で、自在に伸縮するゴムの体で捕まらない能力など、敵を出し抜く秘策もいくつか持ち合わせている。

しかし現実世界では、ルフィの船を飾るＯＮＥ ＰＩＥＣＥの旗は国境や言語の垣根を越え、若者主導の抗議運動の旗印やシンボルになりつつある。

アジアでは、インドネシアやフィリピン、ネパールのデモで政治表現や抗議の手段として旗の人気が高まり、フランスの首都パリの街頭にも出現するようになった。

ネパールのデモを支援したビクヤット・カトリさんは、この旗は「立ちはだかる全てのものを押しのける強気の姿勢、それに決意を象徴している」と語る。

「ネパールではアニメ好きの若者が多い」とカトリさんは説明。「Ｚ世代の運動だという感じを出したかったので、デモで使用したスローガンやシンボルはＺ世代が共感できるものに結びつけた」と話した。

抗議のメッセージを高めるポップカルチャーのシンボル

ルフィは１９９７年７月、人気漫画誌「週刊少年ジャンプ」に初めて登場した。当時１７歳。伸縮自在の超能力は、神秘的な果物を食べたことに由来する。

ギネス・ワールド・レコーズによると、「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」は「単一の作者による同一コミックシリーズの発行部数」で世界記録を塗り替えた。

全世界での発行部数は５億部を超える。長期連載の漫画はテレビアニメやポッドキャスト、ファンサイトを生み出し、２０２３年にはネットフリックスのシリーズ作品としてドラマ化された。

日本近代史の博士号を持つ漫画やアニメの専門家、アンドレア・ホルビンスキー氏は、ＯＮＥ ＰＩＥＣＥの旗が政治的な目的に採用されたのは意外ではないと指摘した。

ルフィはシリーズの主人公で、逆境にあっても笑顔を絶やさない陽気なキャラクターだ。

「彼のことは応援せずにはいられない」と、ホルビンスキー氏は語る。

海賊王になる野心を持つルフィにとって、「ひとつなぎの大秘宝」さえ見つかれば、どんな挑戦も恐れるに足らない。

「ルフィの決意はとても固い。彼にはこの冒険がある。彼と仲間は確かに挫折も経験したが、冒険をやめていない」とホルビンスキー氏は言い添え、「デモに旗を持ち込む時、人々はこの点を踏まえて反応している」と語った。

オクラホマ州立大学のヌーリアンティ・ジャリ教授（メディア・コミュニケーション学）はこうしたシンボルについて、「一言一句すべてを口にしなくても、伝えたい内容を高める助けになる」ことから、抗議活動では効果的だと説明する。

これらのシンボルはインターネットやＳＮＳを通じ国境を越えて広がり、似通った関心を持つ他の若者を刺激することができる。

「彼らは同じ言語を使っているわけではないが、物語の趣旨は理解している」（ジャリ氏）

批判の矢面に

インドネシアでは、８月の独立記念日の祝賀行事を前に住民がＯＮＥ ＰＩＥＣＥの旗を掲げ、旗に批判が集中するようになった。

政府当局者は、デモ隊が国の分断を図っていると非難。この旗を掲げる行為は反逆に等しいとの認識を示した。

こうした発言や、当局が旗を押収して壁画の撤去を命じたとの地元メディアの報道を受け、アムネスティ・インターナショナルは声明を発表。インドネシア政府に「表現の自由の抑圧をやめる」よう要請した。

インドネシアのアーティスト、ケマス・ムハンマド・フィルダウスさんは海賊旗を描いたスプレーペイントの壁画を仕上げながらロイター通信の取材に応じ、この絵は「政府への警告の象徴。政府は国民に目を向ける必要がある」と訴えた。

「多くのインドネシア国民がワンピースの旗を掲げているのは、政府に耳を傾けてほしいからだ」と、フィルダウスさん。その手には自前の海賊旗が握られていた。

「結局、人々が望んでいるのは政府が今も続く問題を解決してくれることだ」