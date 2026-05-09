テレビ東京は７月１日からの新ドラマＮＥＸＴでボーイズラブの話題作、漫画家・古矢渚氏の同名漫画「君は夏のなか」をドラマ化すると発表した。今作はボーイズラブ（ＢＬ）マンガを年間１００冊以上読んでいる女性たちを中心に、電子書籍ストア「ＢＯＯＫ☆ＷＡＬＫＥＲ」スタッフが厳選した「２０２６年最新ＢＬ漫画おすすめ４６選＆ランキング！」に選ばれた人気作品。ＢＬ界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり