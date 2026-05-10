9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した池田親興氏が、同日のロッテ戦に逆転負けを喫したソフトバンクについて言及した。ソフトバンクは4−2の7回二死一、二塁の場面で先発・大津亮介の後を受けて、上茶谷大河がマウンドへ。上茶谷は西川を二ゴロに仕留めたが、ポランコに四球で満塁としてしまうと、寺地隆成に押し出し四球で1点を失う。4−3の8回に登板した木村光が佐藤都志也に一発を浴び同点に