¥Ò¥«¥¥ó¡õ¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÄ©Àï¡¡¡Ö¤ä¤Ù¤¨¡¢¤ä¤Ù¤¨¤Ã¤Æ...¡×¶ÛÄ¥¤Ç¼ê´Ö¼è¤ë¤â...2¤Ä¤ÎµÏ¿Ç§Äê
¿Íµ¤YouTuber¤ÎHIKAKIN¡Ê¥Ò¥«¥¥ó¡Ë¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯9·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¡ÖÌ¤Íè¤Î¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¤ÎÁ´¹ñÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î»²²Ã¼Ô¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢2¤Ä¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÄ©Àï¡¢¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤·Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ò¥«¥¥ó¤Ï¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶¤Î²ñ¾ì¤Ë¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤È¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç·Ò¤¤¤ÀÂçºå²ñ¾ì¤ËYouTuber¤Î¥Ç¥«¥¥ó¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÖÆ±»þ¤Ë°ûÎÁ´Ì¤ò³«¤±¤¿ºÇÂ¿¿Í¿ô¡×¤È¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÈÃ±°ì²ñ¾ì¤ÇÆ±»þ¤Ë´¥ÇÕ¤ò¤·¤¿ºÇÂ¿¿Í¿ô¡×¤Î2¤Ä¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤ÏÄ©Àï¤ÎÁ°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÃ£À®¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇÂ¿¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬Å¾¤ó¤À¡×¤Ç¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÆæ¤Î¶ÛÄ¥´¶......¤ä¤Ï¤êµÏ¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¬¥Á¤ÇËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤éÏÃ¤·¤¿¡£
Ä©ÀïÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤»¡¼¤Î¡×¤Î¹ç¿Þ¤«¤é10ÉÃ°ÊÆâ¤Ë´Ì¤Î¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤ä¡¢´Ì¤È¤Õ¤¿¤ò»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢³«¤±¤¿¤³¤È¤ò¿³ºº°÷¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀÅ»ß¤¹¤ë¤³¤È¡¢´¥ÇÕ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ý¤ò³«¤±¤Æ¡Ö´¥ÇÕ¡ª¡×¤ÈÈ¯À¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤Ãí°Õ»ö¹à¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¹ç¿Þ¤è¤êÁ°¤Ë¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤¿¤ê´¥ÇÕ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿Í¿ô¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ËÜÈÖ¤ÇÌµ»ö¡Ö´¥ÇÕ¡×¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³«¤±¤ë¤ÎÃÙ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â10ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¤Ï³«¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¡Ê¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤¬¡Ë²£¤Ç¡Ø¤ä¤Ù¤¨¡¢¤ä¤Ù¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥®¥Í¥¹¸ø¼°Ç§Äê°÷¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À®¸ù¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢Ìµ»ö2¤Ä¤ÎµÏ¿¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÆ±»þ¤Ë°ûÎÁ´Ì¤ò³«¤±¤¿ºÇÂ¿¿Í¿ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃ£À®¤µ¤ì¤¿2344¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢º£²ó¤ÎµÏ¿¤Ï2747¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÈÃ±°ì²ñ¾ì¤ÇÆ±»þ¤Ë´¥ÇÕ¤ò¤·¤¿ºÇÂ¿¿Í¿ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤ÏÃæ¹ñ¤ÇÃ£À®¤µ¤ì¤¿2141¿Í¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢2806¿Í¤ÈÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Ç§Äê°÷¤«¤é¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ÎÇ§Äê¾Ú¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Ç¥«¥¥ó¤µ¤ó¤âÂçºå¤«¤é¡Ö´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£