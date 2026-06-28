HIKAKIN
『HIKAKIN』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ヒカキン 公式ブログ Powered by LINE
2026年8月7日
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HIKAKIN「令和8年熊本地震」の被災地に2000万円を寄付「ONICHA麦茶」提供も
自身の会社と個人から各1000万円ずつ拠出し、支援の輪を呼びかけた
スポニチアネックス
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HIKAKINが熊本地震の被災地支援に個人・会社合わせて2000万円を寄付
BEE株式会社から1000万円、個人でも1000万円の計2000万円を寄付したとのこと
オリコンニュース
2026年8月6日
2026年8月4日
2026年8月3日
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みそきん新商品「濃厚味噌カレー」を、高須幹弥氏が忖度なしで評価
ヒカキンから商品が送られてこなかったため自腹購入し忖度なしで評価したという
livedoor ECHOES
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HIKAKIN、ドリフコントに初挑戦へ「俺が出ていいのかな」意気込み
HIKAKINが「雷様」コントにサプライズ参戦し狩野英孝とセッションを披露
オリコンニュース
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月28日
2026年7月27日
2026年7月13日
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大炎上や閉店、顔面大ケガ…料理人・川越達也氏が再び表舞台へ
2013年に「水800円提供騒動」が大炎上し、謝罪したものの店は閉店
女性自身
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HIKAKIN、新作カップ麺「カレーみそきん」の発売発表「絶対売れる」の声
オリコンニュース