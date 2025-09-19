新車167万円！ 日産“新型”「軽ハイトワゴン」発表！ 斬新なカクカクデザインに「ミニキューブ…!?」の声も！ インテリアの“リビング感”もサイコーな「新型ルークス」今秋発売へ！

日産“新型”「軽ハイトワゴン」今秋発売へ！

2025年9月19日、日産は今秋に発売を予定している軽自動車 新型「ルークス」のグレードごとの価格情報を発表しました。

8月22日に先行公開されていた新型ルークスですが、それぞれのグレードはどのような価格となっているのでしょうか。

5年ぶりのフルモデルチェンジを実施して、4代目に進化した新型ルークス。

同車は、競争が激しい軽スーパーハイトワゴン市場において「新しい軽のスタンダード」を目指し、デザイン、空間、快適性、安全性の全てにおいて常識を覆す刷新が図られました。

まず限られた軽規格の中で最大の存在感を表現すべく、エクステリアには「かどまる四角」という独自のデザインモチーフを採用。

ヘッドライトやリアコンビネーションランプ、ドアハンドル、ホイールなどに“丸みを帯びた四角形”を配し、親しみやすさと視覚的な広がりを演出しています。

またボディカラーには、日本の伝統建築「唐破風（からはふ）」から着想を得た、大胆な2トーンカラーを設定。

ボンネットを含むベルトラインから下を塗り分けることで、強い個性を発揮しました。

インテリアは「Breeze（そよかぜ）」をコンセプトに、まるで自宅のリビングのような心地よさを追求。

室内空間は広大で、室内長を先代より115mm拡大し、クラストップの2315mmを達成。

後席のニールームもクラストップの795mmを確保し、大人がゆったりと足を組めるほどの余裕があるなど、大人4人が広々と乗車できるパッケージングを実現しました。

使い勝手も徹底的に磨き上げられ、インパネには軽自動車としては初となる12.3インチの大型統合型インターフェースディスプレイを採用。クラスを超えた先進性と上質さを創出します。

また、「インテリジェント アラウンドビューモニター」には、軽乗用車初となる「インビジブルフードビュー」や、日産の軽自動車として初の「3Dビュー」などを追加し、駐車や狭い道の運転をサポート。

衝突回避支援システムも進化し、「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」は交差点での対向車や横断車両の検知にも対応しました。

さらに、軽自動車初となる車線変更時の衝突回避支援機能「インテリジェント BSI」や、軽スーパーハイトワゴン初の「BSW（後側方車両検知警報）」をはじめとする多くの先進運転支援技術を搭載し、あらゆるシーンでドライバーの安全を見守ります。

※ ※ ※

このように、デザイン、室内空間、走行性能、使い勝手、安全性能など全方位で進化させ、従来の軽自動車の常識を打ち破る新しい価値を提供する新型ルークス。

“かどまる四角”でまとめ上げたエクステリアは、日産がかつてラインナップしていたコンパクトカー「キューブ」を彷彿とさせる面もあり、SNSなどでは愛着を込めて「ミニキューブ」と呼ばれている投稿も見られます。

今回発表された情報では、新型ルークスは駆動方式の違いを含む12グレードが展開され、車両価格（消費税込、以下同）は、自然吸気エンジンを搭載した「S」グレード（2WD）の167万2000円から、ターボエンジンを搭載した「ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション」グレード（4WD）の236万3900円までとなっています。

※ ※ ※

また、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、新型ルークスをベースとするカスタムカー「AUTECH LINE」およびライフケアビークル「助手席スライドアップシート」を同日に発表。

AUTECH LINEは全車ともターボエンジンを搭載しており、車両価格は「AUTECH LINE ターボ」（2WD）の225万8300円から、「AUTECH LINE ターボ プロパイロットエディション」（4WD）の246万2900円までとなっています。