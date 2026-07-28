モニター
『モニター』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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マツダ新型CX-5の最安「S」が12.9インチナビや360°カメラを標準装備
最安グレード「S」は330万円で12.9インチナビや360°カメラが標準装備
くるまのニュース
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トヨタ・アクアに新グレード「GRスポーツ」が追加、323万円で発売開始
新グレード「GR SPORT」は専用チューニングや専用装備を多数採用している
くるまのニュース
2026年8月5日
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マツダが新型CX-30を発表、2.5L化やシートベンチレーション追加に歓迎の声
新たに2.5Lマイルドハイブリッド「e-SKYACTIV G 2.5」を導入し
くるまのニュース
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日産が16年ぶりに刷新した新型エルグランドVIPが869万円で登場
最上級仕様「VIP」は869万8800円で、ナッパレザーやBOSEサウンドを搭載している
くるまのニュース
2026年8月4日
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メキシコ最大の大学でAI監視リモート試験が失敗、5万8000人が再受験へ
高得点者が例年の約5倍に急増し、専門家委員会が対面での再試験を勧告した
GIGAZINE（ギガジン）
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日産がインド向けに93万円の7人乗りコンパクトミニバンを発売
全長4m未満でヤリスとほぼ同寸ながら3列7人乗りを実現しているのが特徴
くるまのニュース
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川口春奈 アルコール飲料と広告契約中に妊娠発表 サントリーは広告切り替え
女性自身
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錦織圭とダブルスを組んだ内山靖崇、その言葉と表情に迷いが消えた
錦織の「俺が何とかする」という言葉が内山氏の迷いを払い試合を制した
Sportiva
2026年8月3日
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レクサスUXに新グレード追加、初採用の加飾と新色「蒼」が注目を集める
新色「SOU（蒼）」やLEXUS初のレイヤーグリッド加飾など内装質感が向上している
くるまのニュース
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トヨタ・カローラクロス改良モデル、発売直後に一部グレードが受注停止
発売から1か月未満でGR SPORTが受注停止となり納期は2027年以降とのこと
くるまのニュース
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「VIVANT」長野専務が別班メンバーか、不倫上司か??Xで考察が白熱
長野専務（小日向文世）が別班メンバーとして登場し強烈な伏線が回収された
日刊スポーツ
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トヨタがカローラクロスを一部改良、60周年記念の特別仕様車も同時設定
「Z"Adventure"」はZグレードベースでアウトドアテイストを強調した仕様
くるまのニュース
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月30日
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トヨタがランクル250ガソリン車を改良、安全装備と盗難防止を強化
渋滞支援や緊急時操舵支援などの安全機能が新たに標準装備となっている
くるまのニュース
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フォロフライの商用EV「F11」初期100台が即完売、補助金最大401万円も注目
最大積載量1.1トンでハイエースより大きく、航続距離は約479kmに達する
くるまのニュース
2026年7月29日
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マツダがフレアクロスオーバーを改良、ゴツ顔デザインで新発売
スズキ「ハスラー」のOEM車で、フロントフェイスのデザインが大幅に刷新された
くるまのニュース
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スズキ・ハスラーが一部改良、新デザインと安全装備の充実で話題に
軽自動車初の全車標準装備となるブラインドスポットモニターなど安全性能が大幅に向上している
くるまのニュース