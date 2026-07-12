コンパクトカー
『コンパクトカー』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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トヨタ・アクアに新グレード「GRスポーツ」が追加、323万円で発売開始
新グレード「GR SPORT」は専用チューニングや専用装備を多数採用している
くるまのニュース
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トヨタ「ルーミー」が8月末に一部改良、安全支援システムを刷新
スマートアシスト刷新やACC対応グレード拡大など安全装備が強化される
くるまのニュース
2026年8月3日
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ホンダが新型フィットCROSSTARを発売、SUV風デザインが好評
最上級グレードのCROSSTAR（4WD）が295万5700円で登場し注目を集めている
くるまのニュース
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ホンダが新型フィットを刷新、RSはハイブリッド専用モデルへ
グレード体系を再編し「Z」と「RS」はスポーティな内外装に刷新された
くるまのニュース
2026年8月2日
2026年8月1日
2026年7月27日
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ホンダが新型フィットを発売、最安のXグレードは181万円から
最安エントリーグレード「X（FF）」の価格は180万6200円で、シンプル仕様
くるまのニュース
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閉館わずか4日後の丸の内TOEIが映画のクライマックス舞台に
東映映画『藁にもすがる獣たち』で実際に壁や扉を破壊する撮影を実施
オリコンニュース
2026年7月22日
2026年7月21日
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日産が6年ぶりに刷新した新型キックス、先代とは別物の走りに仕上がる
第3世代e-POWERや新プラットフォーム採用で「先代とは別物」の進化を遂げた
くるまのニュース
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トヨタ新型ヤリスクロスが注文殺到、年内納車が難しい状況に
「大きすぎず小さすぎず」なサイズ感が20代〜50代の幅広い層に支持されているという
くるまのニュース
2026年7月20日
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ホンダが新型フィットを改良、クロスター4WDが最高額295万円に
グレード再編でCROSSTAR 4WDが最高額モデルとなり、価格は295万5700円となる
くるまのニュース
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トヨタが新型カローラスポーツを一部改良、燃費と走りへの評価が高まる
足回りやボディカラー拡充が中心で、60周年記念特別仕様車は343万8000円となる
くるまのニュース
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ホンダが新型フィットを発売、最上級は4WDのSUV風仕様で燃費23km超
くるまのニュース