「すぐ壊れる、燃費悪い、不便！ でも…」

俳優でプロ雀士の萩原聖人さんは、2025年9月12日放送の『土屋圭市のくるまの話 supported by Castalk』（TOKYO FM）に出演し、日本におけるアメリカ車（アメ車）購入の困難な現状を明かしました。

番組にゲスト出演した萩原さんは、フォードの「マスタング」に20年近く乗っているそうです。

車を買い替えない理由については、愛着があるのはもちろんですが、それ以上に切実な事情があるようで、萩原さんは「今、買い替えようと思ったら、日本にアメ車ないんですよ！ 代理店全部撤収しちゃったのか…、ホントになくて！ 困ってます」と訴えました。

そこで、トヨタ・AE86を30年近く乗っている番組MCの土屋さんが、「20年乗ってるってさ、他に興味がない訳？ 俺も86、30年近いでしょ？ それ以上に欲しいクルマがないの」と聞くと、萩原さんは「僕もそうです。国産のクルマって凄いな、本当にいいなって思うんですよ。次は日本車にって思ったりするんですけど、今のクルマに会うと『お前カッコいいんだよな』って（笑）。不便だし、ミラー畳めないし、燃費も悪いし、いいところいっこもないんですよ…。でも、かわいくて仕方ないというか」と明かしました。

20年も乗っていると車もあちこち痛んでくるそうで、萩原さんは「色々ガタきて、しょっちゅう修理に出しているんですけど、（業者が）『今度こそ買い替えよう』とメッチャ勧めてくるんですけど」と、買い替えを提案されていることを説明しました。

ただ、萩原さんには譲れない部分があるようで、「惚れないと無理というか、そういうところがあるんですよね」と、自身の「面倒くさい」一面が買い替えを妨げていると話しました。