夫が“性欲のままに徘徊”、信じられない裏アカを発見してしまった妻｜裏アカ夫への愛が冷めきった日【ママリ】

ある日、臨月のナツは、夫・康太の裏アカウントを発見。そこには、動画交換やセフレ募集のやり取りが…。

私が車内でため息をつく理由

「はぁ……」



無意識のうちに深い溜息が漏れた。 車の窓ガラスは白く曇り、外の世界をぼんやりと映している。朝もやに包まれたコンビニの駐車場は、まだ人気がなく、やけに静かだ。車内には、私一人分の重い空気だけが漂っている。



時刻は、たしか午前5時を過ぎたところ。 どうして私はこんな時間に、こんな場所にいるんだろう。昨日の夜までは、愛する夫と、もうすぐ生まれてくる私たちの子どもと、何不自由ない幸せな生活を送っていたはずなのに。



私は今、臨月だ。予定日まで、あと6日。 おなかの中では、もうすぐ会える赤ちゃんが元気いっぱいに動いている。そんな愛しい存在を抱えているというのに、心はまるで鉛のように重かった。こんなに気分が沈んだのは初めてかもしれない。



きっかけは、偶然見つけてしまった夫の“裏アカ”だった。

一通の通知からすべては始まった

あれは昨晩23時ごろ。 リビングで夫の康太が使っていたiPadを借りて、出産前に買っておきたいベビー用品を通販サイトでチェックしていた時のことだった。画面の上部に、馴染みの某SNSの通知がピコンと届く。普段なら見ないけど、たまたま通知部分に指を置いていたためタップしてしまった。



――「DMが届いています」



送り主は知らないアカウント。康太のアカウントにログインしたままだったんだ。 DM欄が開いて目に飛び込んできたのは、私の知らないアカウント。夫とやり取りしているであろうアイコンの画像は、いかがわしい女性のものばかりだった。



その時、直感した。ああ、これは彼の「裏アカウント」なんだ、と。



いや、むしろ「裏アカ」だなんてかわいいもんじゃなさそう。私は、画面をスワイプしながら、信じられない気持ちでその内容を追った。



「見せ合いっこしましょう」

「住んでいる地域が近いですね、秘密で会いませんか」

「恥ずかしい写真送って」



女性側からだけならイタズラだとも考えられる。でもはっきりと夫は返信していた。しかもずいぶん前のめりに。頭の中では、「嘘でしょ？」「まさか」という言葉がぐるぐると渦巻いている。



結婚してまだたったの1年半。 新婚生活は、妊娠が判明してからも、私なりに気を遣って、普通に仲良く過ごしてきたつもりだ。 康太は私を大切にしてくれるし、家事もよく手伝ってくれる。私が少しでも体調が悪そうにすれば、「大丈夫？」ってすぐに声をかけてくれる。 そんな優しくて、非の打ち所がないくらい完璧だと思っていた夫が、こんなことをするなんて、夢にも思わなかったから。

あとがき：幸せと絶望が一気にやってきた

人生最大の幸せと絶望が同時に訪れた女性、ナツの独白から始まります。臨月という特別な時期に、夫の裏切りを知った彼女の心情を、独白調で克明に描きました。なぜ、このタイミングで全てが明らかになったのか。そして、彼女が下す決断とは。衝撃の第一話は、ほんの序章に過ぎません。どうぞ次話もお楽しみに！

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）