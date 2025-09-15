NiziUのMAYUKAが、MAYAに吊り上げられる（そして、それをAYAKAがジッと見ている）シュールな動画が公開された。

■「なんでラッパーを吊し上げているの？」

公開されたのは、MAYUKAが着ているパーカーのフード部分をクリップのようなものでつまみ、そのクリップが付いた棒をMAYAが上下させると、それに合わせてMAYUKAも上下に動き、それをAYAKAがじっと見ている、というシュールな動画。

動画のバックに流れている、“グッボイくん、なんでラッパーを吊し上げているの？ かっこいいからたくさんの人に見られてほしいんだ。GOODBOY”という楽曲（？）は、クリエーターの腕井亭打撲によるオリジナル音源。最後が“GOODBOY”で締めくくられるいくつかのパターンがあり、SNSではグッボイくんの音源を使用した動画が次々とあげられている。

とぼけたリズムに合わせて、吊り上げられるMAYUKAが淡々と上下運動（実際には屈伸運動）を繰り返し、吊り上げるMAYAもそれを見つめるAYAKAも全員真顔。そして、ラストの“GOODBOY”のくだりで3人全員がカメラ目線＆ドヤ顔でポーズを決めるという動画に、「なにこれ笑笑」「かわいすぎるんだけど」「ちゃんとラッパーのMAYUKAが吊るし上げられてるの最高」「中毒性あり」「おもろすぎ」など、コメント欄が大盛り上がりとなっている。

■全員が笑いのツボにハマってしまうビハインドムービーも登場

そしてビハインドムービーも登場。真顔でクールに決めなければならないところを、まずMAYUKAが笑いのツボにハマってしまい、それが次第に全員に伝染していってしまうという、ずっと観ていられるかわいい動画となっている。こちらも「こっちもツボに入ってしまう」「世界一かわいい」「観ながらニヤニヤしてしまう」などのコメントが続々と書き込まれている。