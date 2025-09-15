とうとう『鬼滅の刃』ブームがアメリカに上陸した。9月12日～14日の北米映画ランキングは、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が初登場No.1に輝いたのだ。

参考：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』日本映画史上最速で興収300億円を突破

本作は週末3日間で3500～4000万ドル、うまくいけば5000万ドル……という予想がなされていた中、オープニング興行収入7000万ドルというロケットスタートを記録。『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』（1998年）を抜き、日本映画としての歴代記録を更新した。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、日本では言わずと知れた超人気シリーズの劇場版で、新たな3部作として製作される「無限城編」の第1弾。日本では東宝配給のもと7月18日に公開され、興行収入300億円を突破する大ヒットとなっている。

北米配給はソニー・ピクチャーズ傘下のクランチロール。海外最大のアニメーション配信サービス「Crunchyroll」を保有し、配信のみならず、日本製作のアニメーション映画を多数公開してきた。過去には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年）や『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』（2023年）の配給も手がけている。

特筆すべきは、週末興収7000万ドルという数字が、クランチロールのみならずソニー・ピクチャーズにとっても近年屈指の成績であることだ。『28年後...』（2025年）や『ヴェノム：ザ・ラストダンス』（2024年）、『バッドボーイズ RIDE OR DIE』（2024年）を超えて、『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』（2023年）の1億2066万ドルに次ぐ約2年ぶりの好記録となった。

ソニー／クランチロールは、Crunchyroll上で『鬼滅の刃』を配信するだけでなく、過去に日本でも実施された劇場上映を再現する試みを継続してきた。今回の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』では、公開規模を過去作の2倍にあたる3315館に拡大し、ハリウッドのブロックバスター映画に匹敵するスケールで上映している。

すなわち今回のヒットは、アメリカでも築き上げられてきた『鬼滅の刃』のファンベースのうえに、自社配信サービスの活用と、劇場公開をコンスタントに続ける取り組みを重ね、大規模公開という“打ち上げ花火”をうまく成功させた例なのだ。

9月9日にはTCLチャイニーズ・シアターで北米プレミアを開催し、日本版で主人公の竈門炭治郎役を演じた花江夏樹も登場。英語版で慶蔵役を演じたチャニング・テイタムのほか声優陣も集まったほか、ハリウッドのスターやインフルエンサーも登場した。

それでも、当初は『鬼滅の刃』ファンが興行の中心だと予想されていたため、これほどのヒットは想定されていなかったのだ。ところが公開翌日の土曜日にはファン以外の層が劇場に足を運んでいることが判明し、批評家・観客の口コミ効果も手伝って、より広い層を巻き込むムーブメントへと発展している。

このような経緯と戦略を踏まえると、もはや本作は「日本のアニメ（anime）映画」ではなく、グローバルなアニメーション映画のひとつとして捉えるべきだろう。競争相手をそこまで広げても、本作はユニバーサル・ピクチャーズ製作の『ドッグマン』や『The Bad Guys 2（原題）』、ディズニー＆ピクサー『星つなぎのエリオ』をも抜いて今年ぶっちぎりNo.1の成績なのだ。目下のライバルは『ズートピア2』と言っていい。

観客の男女比は男性57%・女性43%で、年代別では18歳～34歳が最も多かった。Z世代の心をつかみ、男性中心の客層、そしてIMAXを含むプレミアムラージフォーマット上映も好調という傾向は、アニメーション映画よりもかつてのスーパーヒーロー映画のそれに近い。

マーベルやDCといった既存IPが以前の勢いを失いつつある今、人気IPの世代交代が進んでいるという見方もできそうだが、それは本作1本だけでは見通しを立てられない。むしろ、本作の興行傾向がスーパーヒーロー映画に近いとするならば、同じように公開2週目での急落が起きるかどうかが直近の問題だ。

ちなみに興味深いのは、北米でも観客の半数以上が日本語音声の英語字幕版を鑑賞したところ。先述のように英語版にはチャニング・テイタムが参加したが、そうした効果よりも「オリジナルの声で観たい」という需要が高かったのだ。Netflix屈指の人気作『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』は英語作品だったが、どちらもアジアローカルな想像力とクリエイティブが大きな注目を集めた例として数えられる。そういえば『鬼滅の刃』は英題が「Demon Slayer」だから、どちらも「デーモン」つながりではないか。

本作の予想以上の成功により、北米市場全体の週末興収は1億4500万ドルと報じられている。これは『ビートルジュース ビートルジュース』が公開2週目を迎えた前年と比較しても50%の増加だ。

第2位『死霊館 最後の儀式』は『鬼滅の刃』と若年層の集客を争ったせいか、残念ながら前週比マイナス68.9%という急落で、週末興収は2610万ドル。ただしオープニング成績が8400万ドルと予想外の好記録だったぶん、北米興収は1億3105万ドルとなっている。

サマーシーズン直後の9月は、当初はレオナルド・ディカプリオ主演『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最大の注目作とみられていた。ところが『鬼滅の刃』と『死霊館』のWヒットにより、今月の北米市場は思わぬ好況となっている。こうした流れは『ワン・バトル・アフター・アナザー』にも実りをもたらすことになるだろう。

そのほか今週は、ドラマ『ダウントン・アビー』シリーズの完結編『Downton Abbey: The Grand Finale （原題）』が第3位に、スティーヴン・キング原作映画『The Long Walk（原題）』が第4位に、カルト的人気のロック映画『スパイナル・タップ』（1984年）の続編『Spinal Tap II: The End Continues（原題）』がランクインしたが、いずれも興行収入としては控えめだった。

第5位には『トイ・ストーリー』公開30周年記念上映、第10位には『サウンド・オブ・ミュージック』公開60周年記念上映がランクインし、第7位の『ハミルトン』特別上映も含めると再リリース作品が活況だ。もっともこうした傾向は、サマーシーズン後の9月としては驚くべきものではない。

『鬼滅の刃』と『死霊館』のイレギュラー的なヒットは、北米興行トレンドのいかなる変化を示唆しているのか、単発的な事象ではなく継続性があるものなのか。既存IPの動きも含めた大きな地殻変動が起きている（あるいは起こりそうな）気配もあるが、果たして。

北米映画興行ランキング（9月12日～9月14日）1.『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（初登場）7000万ドル／3315館／累計7000万ドル／1週／ソニー

2.『死霊館 最後の儀式』（↓前週1位）2610万ドル（-68.9%）／3802館／累計1億3105万ドル／2週／ワーナー

3.『Downton Abbey: The Grand Finale（原題）』（初登場）1810万ドル／3802館／累計1810万ドル／1週／Focus Features

4.『The Long Walk（原題）』（初登場）1150万ドル／2845館／累計1150万ドル／1週／ライオンズゲート

5.『トイ・ストーリー』30周年記念上映（初登場）350万ドル／2375館／累計250万ドル／1週／ディズニー

6.『Weapons（原題）』（↓前週3位）272万ドル（-47.9%）／2310館（-974館）／累計1億4745万ドル／6週／ワーナー

7.『ハミルトン』（↓前週2位）220万ドル（-78.2%）／1850館（+25館）／累計1495万ドル／2週／ディズニー

8.『シャッフル・フライデー』（↓前週4位）210万ドル（-45.5%）／2460館（-665館）／累計9109万ドル／6週／ディズニー

9.『Spinal Tap II: The End Continues（原題）』（初登場）167万ドル／1920館／累計1920万ドル／1週／Bleeker Street Media

10.『サウンド・オブ・ミュージック』60周年記念上映（初登場）148万ドル／1178館／累計148万ドル／1週／Fathom Events

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年9月15日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2025W037/https://variety.com/2025/film/news/box-office-demon-slayer-infinity-castle-anime-record-opening-1236517827/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/demon-slayer-infinity-castle-record-box-office-opening-1236370035/https://deadline.com/2025/09/box-office-demon-slayer-infinity-castle-conjuring-long-walk-1236529652/https://deadline.com/2025/09/demon-slayer-conjuring-downton-abbey-finale-box-office-1236531270/

（文＝稲垣貴俊）