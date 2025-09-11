9月10日、女優の内山理名が自身のInstagramを更新。夫で俳優の吉田栄作との間に第1子を出産したことを報告した。

内山のInstagramには、《秋の訪れを感じ始めたころ、母になりました》と綴られ、小さな手が指を握る写真をアップした。さらに、《ここまでくるのに長い道のりだったこと、妊娠中、喜びと共に不安な気持ちも大きかったことから、無事に出産してからのご報告とさせていただきました》と、極秘出産となった経緯も明かしていた。

「一方、吉田さんもInstagramを更新。我が子の誕生を報告し、《僕らはふたりで手を取り合い、沢山の壁を乗り越えて、いま赤子は母の胸の中で、静かに寝息をたてています》と日々の幸せな情景を綴りました。さらに、《56才の新米パパ、オールドルーキーです笑》と、50歳を過ぎての初めて父親になった心境も吐露していましたよ」（芸能ジャーナリスト）

2021年11月に結婚を発表したふたり。4年越しに、新たな家族の誕生となった。その報告には世間から祝福が集まると同時に、高齢パパの誕生にも賞賛が集まった。

《吉田栄作も、ある意味、すごい決断だよな》

《子どもが成人する時は74歳、すごい覚悟だと思う》

《船越英一郎さんに続いて吉田栄作さんもか、なんか希望が持てるな》

吉田だけではなく、8月末には俳優の船越英一郎が、23歳年下で、チョークアーティストとして活動する松下萌子さんと再婚していたことが報じられた。さらに、既に第1子が誕生していたことも発覚し、夫妻がベビーカーを引きながら、子供と都内の住宅街を歩く幸せな姿がキャッチされている。

「そんな船越さんと同様に、高齢パパとなった吉田さん。内山さんは初婚で、13歳の年の差婚ということも共通点でしょう。2人は、4年ほどの交際を経て結婚。内山さんは今年で43歳という年齢で“美しすぎる”外見は健在です。年齢的にも子供を授かりたいという思いがあったのでしょうね」（前出・芸能ジャーナリスト）

そんな若妻の思いを受け取った吉田。さらに前出の芸能ジャーナリストは、吉田にとっても良いタイミングだったのではないかと指摘する。

「吉田さんは、1997年に前妻の平子理沙さんと結婚。その後、2015年に離婚し18年間の結婚生活にピリオドを打ちましたが、その間、お子さんはもうけなかったのです。後に平子さんがその理由を告白し、“仕事を優先し、納得した上での結婚生活だった”と明かしています。そんな人気絶頂期が落ち着いた今、吉田さんが思い描く家庭像に変化が現れたのかもしれません」

家族3人となり、また新しい世界が広がるはずだ。