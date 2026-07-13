芸能人の妊娠・出産
『芸能人の妊娠・出産』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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元子役・志村玲那が産前産後の体重を公開、悲痛な叫びも
産後4カ月で47キロとなり「全然減らない！」と悩みを明かしているという
よろず~ニュース
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女優・山本舞香、第1子を出産「母子ともに健康です」
「母子ともに健康です」とし、夫のHiroは「いいね」で反応
日刊スポーツ
2026年8月5日
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年7月31日
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元乃木坂・山崎怜奈が妊娠発表も深まる謎「結婚してたっけ？」の声
過去に熱愛や結婚報道が出たことはなく、報告では相手について一切触れず
Smart FLASH
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たぬかなが早産を報告、出産当時の恐怖を語る「マジでメンタルにくんねん」
6月21日に早産で帝王切開により出生時1075グラムの女の子を出産したという
よろず~ニュース
2026年7月30日
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山崎怜奈が妊娠を発表「相手誰？」「結婚してたっけ」など驚きの声
7月30日に自身のXで公表し、今後レギュラー番組を休む期間があると説明した
ABEMA TIMES
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元乃木坂46の山崎怜奈が妊娠を発表「公表するかどうか悩みました」
「いくつかのレギュラー番組を秋ごろから数カ月休む」と説明している
日刊スポーツ
2026年7月27日
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妊娠中の田中みな実の最新ショットが話題「ガッキーに似てる」
美容雑誌「美的」9月号の表紙を田中が飾っており、メイキング動画が公開されたそう
週刊女性PRIME
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赤星憲広氏の妻・徳原恵梨が第1子出産を発表「涙が止まりませんでした」
日刊スポーツ