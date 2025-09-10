【ひみつのアイプリ】アイプリバースコーデ「ぬいぐるみマスコット」登場＆SNSキャンペーン開催
『ひみつのアイプリ』プライズ第3弾がやってきた！ アイプリバースコーデのアイプリたちのぬいぐるみマスコットが、モーリーファンタジー・PALO等限定で9月19日（金）より展開開始、「ビビとチィの声優さま直筆サイン入り色紙&アイプリカードグミ」が当たるSNSキャンペーンも開催！
『ひみつのアイプリ』は、2024年4月から放送がスタートした「プリティーシリーズ」最新作。タカラトミーアーツとシンソフィアが共同開発したキッズアミューズメントゲームを原作とするアニメ作品だ。
私立パラダイス学園に通う主人公「青空ひまり」とその幼馴染である「星川みつき」が、アイドルプリンセス「アイプリ」として「ひみつの世界 アイプリバース」に飛び込み、出会った仲間たちと様々な活躍を繰り広げるストーリー。
そんなTVアニメ『ひみつのアイプリ』のプライズゲーム用景品「ひみつのアイプリぬいぐるみマスコット〜アイプリバースコーデ〜vol.１〜vol.３」が、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設において9月19日（金）より順次展開されることが発表された。
新登場するぬいぐるみマスコットは、アイプリバースコーデの「青空ひまり」、「星川みつき」、「鈴風つむぎ」、「五十嵐じゅりあ」、「六堂える」、「七浦すばる」、「七浦おとめ」、「八王子ビビ」、「鈴風つむぎ（プリンセスver.）」、「リング・クローバー」、「一条寺サクラ」、「二階堂タマキ」、「三ツ葉アイリ」、「四之宮リンリン」、「真実夜チィ」の「ひみつのアイプリぬいぐるみマスコット〜アイプリバースコーデ〜Vol.1」、「ひみつのアイプリぬいぐるみマスコット〜アイプリバースコーデ〜Vol.2、」、「ひみつのアイプリぬいぐるみマスコット〜アイプリバースコーデ〜Vol.3」の3アイテム全15種類の大ボリューム。
バッグなどの持ち物に付けて一緒にお出かけしたり、お部屋に飾ったりとあなたのお手元でキュートなアイプリたちを愛でてあげよう。
また、モーリーファンタジー・PALOの店舗のアイプリバースのゲーム機にて、2025年9月11日（木）〜10月1日（水）まで、「マジシャンキャットミステリアス」ゲットキャンペーンが開催される。
アイプリバースのゲーム機の「ショップ」で「マジシャンキャットミステリアス」がおかいものできちゃうよ♪ みつきのコーデの特別カラーでとってもかわいいのでご注目。開催中かどうかは、タイトル画面のバナーをチェックしよう！
さらに期間中、『ひみつのアイプリ』の当社限定プライズゲーム用景品を展開した店舗では、テレビアニメ「ひみつのアイプリ」の「青空ひまり」（CV.藤寺美徳）のここでしかきけないメッセージを店内放送にて放送される。どんなメッセージなのかお楽しみに。
そしてプライズ用景品の展開を記念して、モーリーファンタジー公式X・Instagramで「「寺澤百花（ビビ役）、大地葉（チィ役）の直筆サイン入り色紙&アイプリカードグミ」が当たるプレゼントキャンペーンも開催！
モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト、もしくはモーリーファンタジー公式Instagramをフォローし、指定の投稿に「いいね」すれば応募完了！
応募期間は2025年9月8日（月） 17：30 ~9月28日（日） 23：59までとなっている。
（C） Ｔ−ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会
