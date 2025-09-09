無料診断で発見。バストの衰えに愕然とした40代女性が見た”寄せて上げブラ”の劇的効果

最も自信をつけたいからだの部位は

女性の体の悩みは、胸から始まって、胸で終わると言ってもいいかもしれない。なぜなら、女性が最も自信をつけたいからだの部位の第1 位は「バスト」。

ワコールと宝島社が共同で実施した10〜50代女性5,664名の調査によると、約4割の女性が「小さい」を挙げており、30代半ばを境に「小さい」から「下がっている」や「ハリがない」などの加齢に悩みに変化している。

そして、理想のバストの第1位は、全世代共通で「ハリのある」バスト。第2位は、30代前半までが、「まるみがある」。30代後半からは「脇流れしていない」。

そんな40代女性の“あるある”な葛藤を、笑って共感しながら読めるコミックエッセイが『BBA化全力回避の女、りず（40）』（りず著 / オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）。“自らの劣化”に気づき、そこから這い上がろうとする様子を、明るくポップに描いたセルフ改造記録だ。

短期連載の第1話「『寝起きの顔が老けすぎてる！』40代女性が加齢に抗うために119円でやったこと」では、40代に入って、「寝起きの顔ってなんでこんなに老けてるの？」と思い、寝ている間に何が起きているのか、夫のサポートで探り当て、シワ・たるみに立ち向かっていく。さらに、大好物のスナック菓子による翌日のむくみやくすみ、長年の顔痩せの夢も決してあきらめない。

自らの「BBA化」に真正面から向き合い、時に笑えるほど泥くさく、時に感心するほど合理的に、美容と生活を立て直していく。それがりずなのだ。

「昔はおっぱい、ッパァンしてた」

本書の第4話は、娘と行った温泉で見た若い子のはりのある乳と、自分のしなびた乳との違いに、愕然とするところから始まる。

自分の実力をわかってもらいたくて、隣にいる娘に、ついこんなことを言ってみる。「ママ今こんなんだけど、昔はおっぱい、ッパァンしてたんだよ？」。

もちろん娘はまるで興味を示さない。心配も悩みもない若さは、無情だ。

出産を経て、DからBサイズにダウンしたのは、たぶんりずだけではない。出産に続く母乳育児を、りず同様2度経験し、さらに50代に突入した筆者など、「ッパァン」どころか、土手の盛り上がりすら残っていない。

同世代の美人で肌のきれいな女性を横目に見ながら、悲しさとともにうらやましさが募るりずの気持ちは、痛いほどわかる。

ところが、脱衣所でユニクロのノンワイヤーブラを着衣しているりずの横を、先ほどの同世代美人が通り過ぎた時、その胸元に目が釘付けになる。

「あんなに巨乳だったっけ……？」

忘れていた、「寄せて上げるブラジャー」の実力

出産と母乳育児を経て、同志と信じていた「胸友」の胸が、妙に盛り上がって、美しい山型になっているではないか。それは忘れていた、「寄せて上げるブラジャー効果」だった。だが、りずがすごいのは、ここからである。

さっそく翌日、大手老舗メーカーのブラ無料診断に申し込むのだ。

バスト採寸前にお悩みを聞かれ、「寄せて上げて盛れるブラが欲しい」と曇りなく答える姿も頼もしい。

採寸を経て、「寄せて上げて盛れるブラ」を手に入れたりずが試着してみると……。「上品な寄せ感。締め付け感もないし、ほど良く盛ってくれてる」。

素晴らしい着心地に満足するりずの様子を、FRaU webでは漫画とともにご紹介する。

大手老舗メーカーの「ブラ無料診断」のサイトを見てみると、「買ったブラが合わない」「ワイヤーブラはきゅうくつ」など、ブラの悩みに、「専門のカウンセラーが無料でお答えします」とあった。

そこに体験者の、「いつも適当に選んでいたけど、ちゃんと測ってもらうと、谷間ができて感動」という声がのっていた。まさしくそれは、りずの感想そのものであろう。

けれども、付け心地抜群だった「試着ブラ」にもかかわらず、りずはこれを購入しなかった。いったいなぜなのか。後編「3000円で谷間は復活できるか。バストに自信を無くした40代女性が探した「盛れる神ブラ」の威力」で詳しくお伝えする。

【後編】3000円で谷間は復活できるか。バストに自信を無くした40代女性が探した「盛れる神ブラ」の威力