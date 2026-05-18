蚊は人をランダムに刺しているわけではない雑学1：なぜか“自分だけ刺される”。蚊に好かれる人の共通点と撃退法【写真】蚊に刺されやすい人の特徴とは？暑くなると増えてくるのが蚊。「なぜか自分だけ蚊に刺される気がする」と感じたことはないだろうか。実はそれ、気のせいではない可能性がある。「蚊は人をランダムに刺しているわけではなく、二酸化炭素や体温、汗などを手がかりにターゲットを選んでいます」こう話すのは