俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIが、きょう18日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演し、MEGUMI流の“美の極意”を明かす。【写真】『旬感LIVE とれたてっ！』MEGUMI＆秦令欧奈アナの2ショットMEGUMIは、『とれたてっ！』でMCを務める青木源太アナと親交が深く、LINEでやりとりをする仲だという。今年2月には青木アナがMEGUMIにメッセージを送り「早起きをして、丁寧