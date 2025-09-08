¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß¡Ù¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÎ¥Ã¦¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Î ¡È¼ºÎé¥¥ã¥é¡É ¤ËÈãÈ½»¦Åþ¡Ä¡È¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡É ¤ÈÌÀ°ÅÊ¬¤«¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡9·î6Æü¡¢¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß Ì©Ãå77»þ´Öin Hawaii¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÍµÈ¤ä¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¤é¤Î¤Û¤«¡¢¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤ä½÷Í¥¡¦ÌîÏ¤²ÂÂå¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¤äÀä·Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢Æ°Êª±à¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤á¤°¤ê¡¢²ÆµÙ¤ß¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç±ê¾å¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌîÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥È¡¼¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÌîÏ¤¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë ¡ÈÂÎ·¿¤¤¤¸¤ê¡É ¤¬²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤¹À¼¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤¬¡¢»ß¤á¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¼ºË¾¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Ë¡¢ÌîÏ¤¤¬ ¡ÈÂÎ·¿¤¤¤¸¤ê¡É ¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤â¤Ï¤äÅ´ÈÄ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÎ·¿¤¤¤¸¤ê¼«ÂÎ¤¬¾¼ÏÂ¥Î¥ê¤Ê¤¦¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎµñÈÝ´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢X¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤â¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤È¿±þ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ô¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ÏÍµÈ¤µ¤ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¸ÇÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·È¯¸À¤â¤¤Ä¤¤¤Ê¡ÁÌîÏ¤¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬·ÝÎò¤âÇ¯Îð¤â¾å¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Õ
¡ÔÌîÏ¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·É¸ì¤ÇÌÌÇò¤¯¤Æ¾Ð¤¨¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤Å·ºÍ ¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«ÍµÈ¤Ë´·¤ì¤¹¤®¤Æ¤Æ¥¿¥á¸ì¤È¤«À¸°Õµ¤¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¡Õ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÇËÅ·¹Ó¥¥ã¥é¡¦¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î ¡È¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼Ìò¡É ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤À¤¬¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï2024Ç¯¡¢·Ý¿Í¡¦¤ä¤¹»Ò¤Ø¤ÎË½¸ÀÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬µî¤Ã¤¿º£Ç¯¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¯¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Î¹¥´¶ÅÙ¤â¹â¤¤ÌîÏ¤¤µ¤ó¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤Ï¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¤ÌîÏ¤¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÈæ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤ÎÉÔÂ½¤ÊÂÖÅÙ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌîÏ¤¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂÎ·¿¤¤¤¸¤ê¤ò¾Ð¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¹¤´¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¾Ý¤ò°²½¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤«¤éÆ±ÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¸Å»²¡É ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£¸å¤ÏÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬¤à¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¼¡²ó¤Î½Ð±é¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£