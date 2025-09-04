8月7日からの25試合で12本塁打、OPS1.196と爆発

メッツのフアン・ソト外野手は3日（日本時間4日）時点で37本塁打はリーグ3位、OPS.920は同4位をマーク。直近25試合で12発、OPS1.196とエンジン全開となり、米ファンからは「ショウヘイ・オオタニよりMVPに近い」「MVPの議論に加わるべき」との声も上がり始めている。

昨オフにヤンキースからFAとなり、ドジャース・大谷翔平投手を上回る15年総額7億6500万ドル（約1134億円）でメッツに入団。しかし序盤はなかなか調子が上がらなかったが、6月は打率.322、11本塁打、OPS1.196で月間MVPを受賞。それでも7月は再び打率.210と低迷し、好不調の波が大きいシーズンとなっている。

そしていよいよシーズンが佳境を迎えた8月以降、ソトの打棒がもう1ステージ上の段階に上がる。8月6日（同7日）からの25試合で打率.303、12本塁打、28打点、出塁率.466、OPS1.196、10盗塁をマーク。その間で出塁しなかったのはわずか1試合だ。3日（同4日）の試合前時点で記録した勝利貢献度WAR（ベースボール・リファレンス版）では野手4位の5.5。1位のピート・クロウ＝アームストロング外野手（カブス）とも0.7差にしている。

完全復活の時を迎えたスターにNYファンの鼻息は荒い。「フアン・ソトはショウヘイ・オオタニよりもMVP獲得に近いが、まだその議論をしたがらない人が多い」「これこそ7億6500万ドルの男よ」「なぜオールスターに投票しなかったヤツがいるんだ？」「シュワーバーよりもよっぽどMVP議論に入るべきだ」と活躍を称えている。（Full-Count編集部）