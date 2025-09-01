始皇帝の時代から現在の中国にまで継承されている「ある思想」…中国社会が「性悪説」が浸透している納得の理由

中国人は何を考え、どう行動するのか？

中国社会に適した性悪説

実際、中国で孟子は不人気だ。むしろ浸透しているのは、荀子が説いた「性悪説」のほうである。前掲書では、荀子はこんな調子だ。

〈一体人間は生れると同時に欲をもっている、欲があるからつねに何物かを求める、そうして求める所に際限がなければ争が起って乱れる、先王はその乱を悪むが故に礼義を制し、人の欲を養いて求める所に応ぜしめ、欲をして物を窮めしめず、物をして欲を屈せしめない様に計った、これが礼の起る所以である〉

つまり、人間というのは生来、欲深くて争うものであるから、それを矯正するために教育を施すということだ。これをさらに突き詰めていくと、万人を法律で縛りつける「法家」の思想に行き着く。

こうした「性悪説」や「法家」の思想は、中国社会に適したものと言える。前述の始皇帝は「法家」を信奉し、「（法家を説いた）韓非子に会えるなら死んでも構わない」とまで言った（『史記』秦始皇本紀）。その一方で儒教を弾圧し、儒学者たちを火炙にした。

そんな始皇帝を敬愛したのが毛沢東主席で、毛主席をこの上なく敬愛しているのが、習近平主席である。習政権のスローガンの一つである「従厳治党」（全面的な厳しい党内統治）とは、まさに現代版「法家思想」にほかならない。

私の経験も少し話そう。2009年夏、北京の日系企業の現地代表になった。日系企業と言っても、日本人はトップの私だけで、社員は全員中国人で、ほとんどが20代の若者たち。当然ながら社内公用語は中国語で、取引先もほぼすべて中国企業だった。

そんな中、私は当初、日本的な「性善説」に基づいて会社経営を行っていた。「社員は誰もが善良で、毎日社業を伸ばすために一致団結してがんばっている」という発想だ。就任時の全体会議でも、「どうぞ皆さん、自由闊達に仕事してください」と述べた。

ところが、赴任して一ヵ月もしないうちに、このままでは会社が傾いてしまうことに気づいた。

その後、中国企業はあまねく同様だと知るが、社員たちは愛社精神よりも、自己のキャリアアップのために仕事をしていた。隣席の社員とは、互いの利益が噛み合えば協力するが、そうでなければなかなか団結せず、苦労させられた。かつ私に対しては、「甘い日本人がやって来た」と踏んだようで、社内風紀が徐々に緩んでいった。

そこで私は、ある時点から「性善説」を改め、以後は徹底した信賞必罰による「法家思想」による統治（会社経営）に切り替えた。社員が新規契約の獲得などに貢献したら、その都度、本人を呼んで、「（春節前の）ボーナスに加味する」と伝えた。逆にマイナスのことが起こったら、長文の就業規則を示して、「就業規則〇〇条△△項に基づき、××とする」と言い渡した。

同時に、全体会議をなくした。中国人の組織というのは、トップと各社員が、「一対多数」ではなく「一対一」でつながっているほうが効率的に機能すると悟ったからだ。

こうした変化によって、私と社員たちとの間には、ある種の緊張関係が生まれた。だが会社の業績は、うなぎ上りに伸びていったのである。

ちなみに、私が多くの日系企業を観察して悟った中国ビジネスで成功する「トロイカ体制」というものがある。それは現地オフィスの経営を、「中国語がペラペラで中国を向いている社員」「社内力学に長けていて日本の本社を見ている社員」「事務能力に優れていて即座に企画書などを作成できる社員」のトロイカ体制で運営していくのだ。かつ現地代表は、中国を向いている社員が望ましい。

こうした「トロイカ体制」を敷いている日系企業は、関西系が多かった。すなわち、関西系企業のほうが中国ビジネスで成功しているという傾向が、顕著に見られた。

それにしても、中国の若者たちと日々接していて、日本の若者よりも自己防衛本能が強く、「不信のDNA」を持っている印象を受けた。日本でも、「就職氷河期世代」は社会への不信感を持っているなどと言われるが、もっと根源的な「不信のDNA」である。

中国で「不信のDNA」を持っているのは、若者たちに限ったことではなかった。

例えば、三年間住んでいたマンションで、出勤時になかなか来ない下りのエレベーターを待つ間、よく隣室の老夫婦と出くわした。早朝に散歩する習慣があった彼らは、私を「怪しげな隣人」とみなしているようで、私の足先から頭まで、警戒した様子で無言のまま見回すのだ。

何度かこちらから挨拶してみたが、完全に無視された。結局、丸三年にわたって数十回は出くわしたが、彼らの私に対する不信感が解かれることはなかった。

中国のカフェやレストランでは、荷物を置きっぱなしでトイレに立つ人はいないし、夜の街に酔っ払いもいない。「不信のDNA」が生活に染み付いていると感じる。

それでも中国人の名誉のために言えば、そんな「北京砂漠」の中で時折、日本ではもう味わえないような「厚情」に出くわし、感動するひと幕もあった。「中国ウォッチャー」冥利に尽きる瞬間である。

