【HG 1/144 ジェノアスOカスタム】 7月発送（1次予約分） 価格：1,980円 プレミアムバンダイ販売商品

「機動戦士ガンダムAGE」よりオブライト・ローレインが搭乗する「ジェノアスOカスタム」がプレミアムバンダイのホビーオンラインショップで発売された。

「HG 1/144 ジェノアスOカスタム」。7月発送（1次予約分）。価格は1,980円。プレミアムバンダイ販売商品

「機動戦士ガンダムAGE」の「キオ編」に登場するMS「ジェノアスOカスタム」。連邦軍の古参兵オブライト・ローレインが、量産機であるジェノアスIIを改修した機体で、戦艦ディーヴァの守護神として活躍を見せた。

ジェノアスIIの改修機。ブルーとホワイトのカラーが精悍だ

この「HG 1/144 ジェノアスOカスタム」は、今から13年前に発売された「HG 1/144 ジェノアスII」の一部パーツを流用しつつ、新規パーツを加えて造形されており、特徴的な肩の形状やバックパックなどを忠実に再現している。

武装はドッズライフル、ビームサーベル、シールドが付属。左の平手も新規造形となっており、これらの武装と合わせて活躍シーンが再現可能だ。

頭部や胴体は新規パーツで造形されている

バックパックや肩の形状はかなり特徴的だ

頭部はジェノアスシリーズの中でもかなり精悍な顔つきをしていて、ブルーとホワイトのカラーにもマッチしている。これまで発売された「ガンダムAGE」シリーズのMSとともに劇中のシーンを楽しみたいところ。

右手に装備しているのがドッズライフル。左の平手も新規造形

8月28日現在は、10月発送の2次予約がプレミアムバンダイのホビーオンラインショップで受付中だ。在庫はリアルタイムで変化するので、購入の際は公式サイトを確認してほしい。

(C)創通・サンライズ