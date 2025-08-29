アメリカ遠征を行なう日本代表。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　９月のアメリカ遠征に挑む日本代表のメンバー25人が８月28日に発表された。

　長期離脱中の冨安健洋と伊藤洋輝に加え、守田英正、田中碧、鎌田大地、町田浩樹、高井幸大らが怪我で選外となり、海外組が18人、国内組が７人という陣容となった。

　この森保ジャパンのスカッドに韓国メディアが反応。『スポーツ朝鮮』は「負傷ウイルスに見舞われ、強制的に1.5軍となった日本」と見出しを打ち、「日本代表が主力が大量に抜けた９月のAマッチメンバーを発表した」と伝えた。

　それでも、同メディアは「参加メンバーは、依然として豪華だ」と評している。
 
　また、サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は「アジア最強の日本が、久保、三笘ら９月のアメリカ遠征メンバーを発表。冨安らが負傷で欠場」と報じた。

　同紙は、韓国を破ってE-１選手権を制した国内組にも注目。「E-１選手権で優勝した主役たちも代表チームのリストに載った」と紹介しつつ、「得点王を受賞したジャーメイン良や（韓国戦で）主将だった相馬勇紀などは招集されなかった」と層の厚さに触れた。

　ちなみに、韓国代表も同じタイミングで米国遠征を実施し、日本と逆の順番で、６日にアメリカ、９日にメキシコと対戦する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！