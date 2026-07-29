鎌田大地
鎌田大地は、サッカー選手。愛媛県出身、1996年8月5日生まれ。
2026年8月8日
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冨安健洋がクリスタル・パレスに正式加入、加入当日に即デビューを飾る
8月7日のフルハム戦で後半から途中出場し、デビューを飾ったとのこと
FOOTBALL ZONE
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冨安健洋のクリスタルパレス入りに歓喜の声「鎌田大地との共闘、熱い」
アーセナル退団から約1年ぶりの復帰で背番号は17番に決まっている
東スポWEB
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冨安健洋による「朗報」でネット上沸く「ついにきた！」「涙出た」
アヤックスを契約満了で退団後、トライアウトを経てプレミア復帰を果たす
サッカーダイジェストWeb
2026年8月7日
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冨安健洋がクリスタルパレスに加入、約1年ぶりにプレミアリーグへ復帰
アーセナル退団から約1年ぶりにプレミアリーグへ復帰し背番号は「17」となる
共同通信
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冨安健洋がクリスタルパレスに加入し、2季ぶりのプレミア復帰
2025年のアーセナル退団以来、2年ぶりのプレミアリーグ復帰となる
スポーツ報知
2026年8月6日
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冨安健洋がクリスタルパレスと合意、鎌田大地とプレミアで共闘へ
トライアル参加で首脳陣を納得させ、48時間以内にサインと各メディアが報道
東スポWEB
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冨安健洋がクリスタル・パレス加入へ、鎌田大地と同チームでプレミア復帰
ロマーノ記者が8月5日、ロンドンでメディカル検査を通過したと伝えた
サッカーダイジェストWeb
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冨安健洋がクリスタルパレス入りへ、鎌田大地との共演が実現か
GOALもメディカルチェック通過を報道し、一両日中に正式契約の見込みとのこと
スポニチアネックス
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冨安健洋がクリスタル・パレスに加入へ、48時間以内に契約サインの見込み
移籍専門記者ロマーノ氏が8月5日に「HERE WE GO」とともに報じた
サッカーダイジェストWeb
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年8月1日
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鎌田大地が森保監督の8年間の功績はもっと評価されるべきと訴える
アジアカップ未出場のまま30歳を迎え「全力で獲りに行きたい」と語った
サッカーダイジェストWeb
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鎌田大地が3月にサウジ移籍を本気で検討、親の反対で思いとどまる
実際にオファーもあり「人生を上がりに行こう」と考えていたという
サッカーダイジェストWeb
2026年7月31日
2026年7月30日
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クリスタルパレスが冨安健洋の獲得交渉、条件面で大筋合意と英BBCが報道
スポニチアネックス
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冨安健洋がクリスタル・パレスと移籍交渉、フィットネスが焦点に
鎌田大地が所属するパレスで日本人タッグが実現する可能性があるという
サッカーダイジェストWeb