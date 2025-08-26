ロシアの攻撃により住居から上がる炎＝２２日、コンスタンチノフカ/Herrera Carcedo/Anadolu/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２５日、大統領執務室で記者団に対し、ロシアがウクライナでの戦争を止めなければ「非常に重大な結果を招く可能性がある」とし、今後２週間以内に戦闘終結の合意が得られなければ「非常に強力な介入」を行うと述べた。

紛争が続く状態をいつまで許容するかを問われると、トランプ氏は、「今後１、２週間で何が起こるか見守る。その時点で非常に強力な介入を行う」と語った。

トランプ氏は２２日、ロシアのプーチン大統領に対し、ウクライナのゼレンスキー大統領との会談を促した後、プーチン氏に「２週間」の猶予を与えると述べた。２週間はトランプ氏が繰り返し用いる期限だ。

トランプ氏は２５日、プーチン氏とゼレンスキー氏の間に「甚大な嫌悪」があることを認めながらも、両首脳の会談を望んでいると改めて表明した。

「これはとても複雑で、彼らの立場からすれば非常に個人的な問題だ。ふたりの間には個人的に甚大な嫌悪があるが、我々はそれを解決しなければならない」とトランプ氏は語った。

「しかし、私はまず彼らが会談することを望んでいる。彼らは私に同席してほしいと思っている。私が同席するかもしれないし、しないかもしれない」（トランプ氏）