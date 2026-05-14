サッカーW杯北中米大会の日本代表メンバー26人が、15日に発表される。元JリーガーでU−20日本代表としてU−20W杯カナダ大会に出場し、現在は秋元康氏がプロデュースする昭和歌謡グループSHOW−WAの青山隼（38）が、このほど日刊スポーツの取材に応じ、大会の見どころや展望を語り、26人のメンバーを選んだ。【取材・構成＝野見山拓樹】◇◇◇マイクを手にステージに立つ青山は、名古屋を皮切りにC大阪、徳島、浦和で